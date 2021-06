Alumnes de segona ensenyança de l'escola andorrana aprenen a ser futurs emprenedors

Andorra la VellaL'emprenedoria, des del punt de vista empresarial, es basa en la capacitat per posar en marxa un negoci i tirar-lo endavant amb èxit, però si el nostre públic objectiu són joves d'entre 13 i 15 anys, l'emprenedoria adquireix un vessant més aviat inspiracional. I és que l'objectiu de la primera Jornada d'Emprenedoria organitzada pel ministeri d'Educació és, precisament, fomentar les capacitats de lideratge entre els alumnes, així com ajudar-los a gestionar el temps i els recursos, ensenyar-los a enfrontar-se amb els encerts i els fracassos i dotar-los d'unes capacitats socials que necessitaran en un futur pròxim.

Durant la jornada d'aquest dimecres, organitzada al Centre de Congressos d'Andorra la Vella i que s'ha fet en col·laboració amb la Fundació Esade, nou alumnes de segona ensenyança de l'Escola Andorrana, -tres de cada centre-, han presentat els projectes que han treballat durant tot el curs i que els han ajudat a desenvolupar competències emprenedores. Entre les iniciatives que s'han pogut veure hi havia la creació d’una app per a la comunitat d’skaters d’Andorra, l'organització d’un esdeveniment de graduació dels alumnes de quart, un berenar solidari per a una escola d’Uganda o la posada en marxa d'un negoci de joies sostenibles.

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha assegurat que fins ara no tenien indicadors que confirmessin "si els nois i noies andorrans tenen capacitats emprenedors, i amb aquest projecte, podem mesurar les seves aptituds". La primera Jornada d'Emprenedoria ha estat la darrera fase d’una iniciativa que va gestar-se el curs 2018-19 i que no ha pogut veure la llum fins ara per culpa de la pandèmia. Posteriorment a les seves exposicions, els joves han pogut establir un contacte directe amb representants del sector empresarial i social del país, mitjançant petites trobades informals al final de l’acte i amb l’objectiu de teixir possibles col·laboracions entre alumnes i empresaris. La Jornada d’Emprenedoria, que també ha comptat amb la presència del ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, vol tenir continuïtat els cursos vinents.