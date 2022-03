Els Amics de la Rabassa volen instituir el Planell de Conangle com una porta d'accés a la Vall del Madriu

Sant Julià de LòriaTal dia com avui de fa 10 anys, el 29 de març de 2012, va ser notícia...

Convertir el Planell de Conangle en una de les portes d'entrada a la Vall del Madriu és una de les propostes que contempla el projecte que Amics de la Rabassa va lliurar dilluns passat als cònsols de Sant Julià de Lòria. El col·lectiu detalla en tres zones d'actuació les diferents activitats relacionades amb la recerca, la innovació i l'educació en relació a la muntanya que es poden fer a la Rabassa.

Amics de la Rabassa ha donat a conèixer aquest dijous el projecte alternatiu per a la Rabassa que va presentar aquest dilluns passat al cònsols de Sant Julià, Montserrat Gil i Manel Torrentallé. El col·lectiu ecologista divideix les seves propostes en tres zones d'actuació: a la Plana del Banc (camp de tir), al Bosc de la Rabassa, i al Planell de Conangle.

Precisament en aquesta darrera zona d'actuació, en el document s'explica que s'ha d'aprofitar 'el fet que la Rabassa és un dels punts d'entrada a la Vall del Madriu – Perafita – Claror'. És una forma, diuen, de connectar l'espai amb la resta del territori 'establint sinèrgies amb els altres comuns' i 'instituir una altra porta d'accés a la Vall'.

Igualment, l'associació vol que es gestioni l'estació d'esquí de fons per 'assolir el seu potencial amb noves instal·lacions d'acollida i una xarxa més completa de pistes', ampliant la zona d'esquí de fons 'en cooperació amb els nostres veïns d'Estamariu, Bescaran, Lles i Aransa'. Al mateix temps, però, volen 'suprimir la circulació de tots els ginys mecànics de motor tèrmic i limitar-la als socors i al manteniment del parc'.

Pel que fa a la zona del Camp de Tir, Amics de la Rabassa proposa crear un centre de recuperació d'animals autòctons; un centre d'interpretació de la natura amb estades i tallers d'educació ambiental i activitats tradicionals; i un centre d'informació del parc que faria a la vegada de centre de turisme de muntanya i de centre d'esports relacionats amb la muntanya.

Finalment, en l'espai intermedi, el del Bosc de la Rabassa, el col·lectiu proposa que s'estableixi un pla de desenvolupament durable del bosc pirinenc i mediterrani; mantenir i senyalitzar els camins abalisats; crear cabanes d'observació de la fauna; dissenyar itineraris pensats per a tots els públics; i restaurar l'espai malmès per al instal·lació del Tobotronc.

Amics de la Rabassa creu que amb aquest projecte alternatiu es passarà a 'enriquir el paisatge en lloc de consumir paisatge', convertint la Rabassa en un lloc de referència als Pirineus.

Per tot plegat, el col·lectiu creu que 'tot i la bona predisposició' que van detectar en la reunió del passat dilluns amb els dos cònsols lauredians i 'la cordialitat amb que va transcórrer la reunió', destaquen que 'hi ha una divergència important': el Comú té intenció de continuar les obres contractades tal com està previst, cosa ben diferent de la nostra proposta de parc natural'.

A més, recorden que hi ha alguns punts que no queden clars com es resoldran: l’impacte mediambiental que representa Naturlàndia; la gestió dels recursos hídrics; la incògnita en relació al respecte mediambiental en les activitats d'alta muntanya al Pla de Conagle; com s’evitarà la privatització d’un espai públic; i l'encaix dels campionats d’enduro i l’accés de vehicles rodats a la muntanya en un projecte respectuós amb el medi.