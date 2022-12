Amnistia Internacional torna a demanar que es retirin els càrrecs contra Vanessa Mendoza

Andorra la VellaAmnistia Internacional exigeix, una vegada més, que es retirin tots els càrrecs contra la presidenta de Stop Violències, Vanessa Mendoza Cortés. Segons manifesten a través d'un comunicat, consideren que l'acusació que recau sobre l'activista és "un intent deliberant i vergonyós de castigar-la per evitar que parli sobre l'avortament i els drets de les dones a Andorra a les Nacions Unides", concretament a la CEDAW.

D'aquesta manera, defensen la legitimitat de les declaracions de Mendoza davant del comitè de les Nacions Unides i ressalten que s'han de retirar els càrrecs per difamació, pel qual s'enfronta a una multa de fins a 30.000 euros. El procés es va iniciar el 2020 quan la líder proavortista va ser acusada formalment per la fiscalia per tres delictes, malgrat que el 2021 se'n van retirar dos, concretament els que implicaven penes de presó de fins a quatre anys.

Des de l'organisme internacional recorden que el Principat és un dels pocs països del món que encara té una prohibició total sobre l'avortament. Cal recordar que el 2021 un total de 117 dones residents van interrompre el seu embaràs de manera voluntària en centres mèdics públics de Catalunya.