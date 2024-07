Ampliació a la deixalleria d'Escaldes per construir una nova zona d'emmagatzematge

Andorra la VellaEl comú d’Escaldes-Engordany treballa per poder ampliar la deixalleria comunal, situada a l’avinguda del Pont de la Tosca per millorar-ne el funcionament. Per aquest motiu, ha adjudicat ja els serveis de redacció del projecte executiu i direcció d’obra dels treballs d’ampliació de la infraestructura a Naudí Arquitectura, per uns honoraris del 12% (import aproximat estimat: 50.000 euros) sobre cost de l’obra realment executada.

Segons detallen des del comú, els treballs consistiran en la construcció d’una coberta per a protegir l’espai annex exterior, que consta d’una superfície en planta d’uns 110 m2. L’objectiu de l’ampliació és poder emmagatzemar la maquinària i els materials en la nova zona per alliberar espai interior a la deixalleria que es dedicarà a la selecció dels materials. Amb aquesta actuació es busca “millorar el funcionament” de la planta.

Cal recordar que el passat mes de maig el comú d’Escaldes-Engordany va modificar l’horari d’obertura al públic de la deixalleria “per donar un millor servei a la ciutadania”. El canvi suposa l’obertura en horari continuat (de vuit del matí a quatre de la tarda) i no partit. La decisió es va prendre després d’observar que els usuaris deixaven un gran volum de residus i voluminosos a la porta de la deixalleria quan estava tancada durant la franja del migdia i que, en canvi, era inferior durant la tarda.

El comú compta també amb una altra instal·lació on dipositar residus, voluminosos o estris vells a partir de les quatre de la tarda, la minideixalleria de l’avinguda del Fener que està habitualment oberta fins a les set.