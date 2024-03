Andorra 8è classificat al rànquing amb aire més net segons l'empresa Suïssa IQAir

Andorra la VellaNomés set països del món van assolir nivells de contaminació atmosfèrica segurs el 2023, segons un nou informe de l'empresa suïssa de tecnologia de qualitat de l'aire, IQAir. El World Air Quality Report, publicat aquesta setmana, es basa en dades de més de 30.000 estacions de monitoratge en 134 països, territoris i regions.

Segons Euronews, d'aquests, 124 es van trobar en violació dels nivells segurs de PM2.5 (partícules fines en suspensió), segons les directrius de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Aquestes partícules microscòpiques, amb un diàmetre inferior a 2,5 micres, es poden inhal·lar profundament als nostres pulmons i fins i tot arribar al nostre corrent sanguini. S'han relacionat amb malalties cardíaques i pulmonars, hipertensió arterial, augment del risc d'asma, depressió i ansietat, i mort prematura.

A Europa, Islàndia tenia l'aire més net, amb 4 µg/m3, seguida d'Estònia amb 4,7 µg/m3 i Finlàndia amb 4,9 µg/m3. Es va utilitzar una escala de colors per indicar els nivells de contaminació, amb molts països europeus classificats en la categoria verda, que denota nivells fins al doble de l'estàndard segur.

Començant pels menys contaminants, aquests van incloure Suècia, Irlanda, Noruega, Portugal, Liechtenstein, Dinamarca, Regne Unit, Andorra, Letònia, Ucraïna, Països Baixos, Luxemburg, Suïssa, Alemanya, Bèlgica, França, Àustria, Espanya i Rússia.

Les ciutats europees han mostrat una millora des de l'informe del 2022, amb un 54 per cent classificat com a verd el 2023 en comparació amb el 39 per cent de l'any anterior. Quina és la gravetat de la contaminació de l'aire en altres països europeus?

En la categoria groga - que denota nivells de contaminació fins a tres vegades per sobre de l'estàndard segur - es van incloure països europeus com Lituània, la República Txeca, Hongria, Malta, Eslovàquia, Bulgària, Croàcia, Polònia, Xipre, Eslovènia i Itàlia.

Croàcia va mostrar el progrés més notable el 2023 en reduir els nivells de PM2.5, amb una baixada anual mitjana de més del 40 % en comparació amb el 2022. Ho ha aconseguit augmentant l'ús de les energies renovables, que fins ara constitueixen més del 31 % del mix energètic del país, molt per sobre del 23 % de mitjana de la UE.