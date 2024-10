Andorra aconsegueix que el 10% de l'energia sigui fotovoltaica

Andorra la VellaL'Agència de Notícies d'Andorra informa que el país continua fent passos endavant en la diversificació i ampliació de les fonts d'energia nacional. Aquest divendres, la Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic (CNECC), presidida pel secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha traslladat al sector els avenços en matèria d’energia i acció climàtica.

Un dels punts destacats ha estat el creixement de les instal·lacions d’energia fotovoltaica, que actualment arriben a 438, amb una potència total instal·lada de 15,3 MW. Aquesta energia representa el 10% de la producció nacional, suficient per cobrir el consum anual de més de 4.500 llars. Pel que fa a la resta de la producció, el 95% de l’energia nacional prové de fonts renovables: les centrals hidroelèctriques (66%), la valorització de residus (16%) i la cogeneració (8%).

Full de ruta per al 2026

Segons ha destacat Forné, aquestes dades reflecteixen l'èxit de les polítiques del Govern, especialment a través del Pla Renova, que incentiva la participació del sector privat en la producció d’energia renovable. A més, es constata la reducció d'emissions de CO2 gràcies a mesures com el pla e-Engega i el foment del transport públic gratuït.

Durant la reunió també s’ha informat sobre el projecte conjunt amb Andorra Recerca i Innovació per identificar els impactes del canvi climàtic en sectors com l’agricultura, la salut, l’energia i el turisme. Aquest estudi, previst per al 2026, definirà un full de ruta per augmentar la resiliència del país davant els efectes climàtics.

Finalment, el secretari d’Estat ha expressat la voluntat del Govern de modificar la normativa per afavorir la transició energètica i adaptar-se als nous reptes. El Govern ja ha recollit propostes dels diferents col·lectius presents a la reunió, inclòs el Fòrum Nacional de la Joventut.

La reunió de la CNECC, la sisena des de la seva creació, és un òrgan consultiu creat per la Llei d’impuls de la transició i del canvi climàtic (Litecc) i agrupa col·lectius de diversos sectors, incloent-hi representants joves.