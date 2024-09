Més de mil infants participen en les jornades de mobilitat sostenible i seguretat ciclista ‘Aprèn a rodar’

Andorra la VellaLes jornades de seguretat ciclista i mobilitat sostenible, ‘Aprèn a rodar’, han sumat la participació d’un llarg miler de nenes i nens en el total de les tres activitats que s’han organitzat en diferents punts del país al llarg dels darrers mesos. La iniciativa, impulsada pel Govern a través de la Secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, ha comptat en aquesta segona edició amb la implicació directa de tots els comuns per fer de les jornades una activitat de país. La iniciativa ofereix una biciciletada popular i activitats lúdiques i d’aprenentatge perquè els nens i nens aprenguin a circular amb bicicleta amb seguretat, es promogui l’ús d’aquest vehicle a la població en general i es sensibilitzi respecte als beneficis que aporta.

El secretari d’Estat, David Forné, s’ha mostrat satisfet pel desenvolupament de l’activitat que s’ha repetit en diferents parròquies per arribar als infants de tot el país. “Estimulem l’ús de la mobilitat sostenible i segura amb activitats com l’Aprén a rodar així com també amb accions concretes com la recent ampliació del servei de bus nocturn entre setmana”. A més, també ha destacat que la iniciativa permet celebrar la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i el Dia Mundial sense cotxe.

“La gratuïtat del servei de bus per als ciutadans ha permès triplicar-ne l’ús, una acció que mostra el compromís ferm del Govern per la mobilitat sostenible i que contribueix a treure vehicles de les carreteres”, ha asseverat David Forné.

La segona edició de l’Aprèn a rodar ha comptat amb la celebració de la jornada de forma repartida arreu del territori. Així la primera bicicletada popular va tenir lloc a Encamp (vall d’orient) el 4 de maig, la següent es va celebrar a Andorra la Vella (vall central) l’1 de juny, i la Massana (vall del nord) ha estat l’encarregada de cloure l’edició d’enguany. La pluja no ha estat un impediment per a la participació d’un centenar d’infants i pares en aquesta darrera jornada.

Abans de la bicicletada, Forné també ha lliurat a la línia de sortida la bicicleta elèctrica a Sandra Calvo, guanyadora del concurs d’Instagram que ha impulsat Mobilitat aquestes últimes setmanes per motivar la mobilitat sostenible de la ciutadania en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible.