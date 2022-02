Andorra Actua crea una associació centrada en accions jurídiques

Andorra la VellaDesprés d'unes setmanes de poca activitat, el moviment ciutadà Andorra Actua ha tornat a concentrar-se aquest dissabte a la Seu de la Justícia per anunciar la creació d'una associació, la qual encara no té nom oficial, i disposar així d'una eina que tindrà una funció més jurídica. Segons han explicat els impulsors de la trobada, la convocatòria d'aquest dissabte tenia com a finalitat presentar públicament l'associació que s'està constituint i que tindrà com a missió "vetllar pels drets fonamentals dels éssers humans". L'acció, que ha reunit menys d'una vintena de persones en un inici, s'inspira en el moviment francès Comboi per la Llibertat.

Durant la trobada s'ha llegit un manifest en el qual s'ha detallat "quina és la idea i quin serà el progrés d'aquesta associació" que, tal com han anunciat, tindrà "branques diferents" a mesura que vagi creixent en el nom d'afiliats. En l'actualitat, els impulsors han manifestat que se centren en "donar suport legal" al recurs presentat contra les restriccions sanitàries imposades pel Govern, tot i que més endavant "hi haurà branques enfocades a salut alternativa i també a autosostenibilitat". Quant als canals de comunicació, els organitzadors traslladaran els seus missatges a través d'un canal de Telegram i també és prevista la creació d'una plana web on aparegui tota la informació.

Pel que fa al recurs presentat contra el Govern per la imposició de la utilització del passaport covid, la justícia ha decidit aplicar una pròrroga d'un mes a la resposta de l'executiu, segons han comentat des d'Andorra Actua. Tanmateix, han indicat que van aconseguir recollir unes 140 signatures per protestar contra la imposició de les restriccions sanitàries.