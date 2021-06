Andorra acull una nova família de sirians

Andorra la VellaUna nova família de refugiats sirians acaba d'arribar al país. Es tracta d'una parella amb un fill de vuit anys que arriben des del Líban. El pare és parent d'una de les famílies que ja van arribar al país el 2018 i de la qual la ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha destacat que la seva integració alhora que ha desitjat que aquesta nova família també puguin estar "còmodes" al país.

Pallarés ha explicat que aquest matí ha pogut compartir una estona amb els nouvinguts i ha detallat que amb aquestes tres persones ja són onze les que Andorra acull. Ha recordat que el país té un conveni signat amb la Comunitat de Sant Egidi per a l'arribada de refugiats sirians i que el compromís era "tenir 20 persones d'acollida dins el país i esperem a poc a poc assolir-lo". "Crec que és una molt bona notícia haver pogut acollir aquesta família", ha manifestat la ministra.

De manera paral·lela a aquesta arribada des del Govern es treballarà en la "revisió" del conveni amb la comunitat i, en aquest sentit, Pallarés ha recordat que la pandèmia ha complicat encara més l'arribada de refugiats ja que "molts d'aquests corredors han estat molt bloquejats". Ha afegit que els han comunicat que França activarà aviat "moviment" i per tant això facilitarà que Andorra pugui acollir més persones. També ha reconegut que caldrà revisar la legislació. Pallarés ha destacat que ella tot just s'ha trobat aquest tema sobre la taula, però que la reunió amb els representants de la Comunitat de Sant Egidi ha estat "molt positiva" i que intentaran "donar resposta" aviat a aquesta revisió del conveni, un treball en el qual també ha d'intervenir Afers Exteriors. Ha recordat que la legislació vigent està donant resposta de moment a aquestes persones. Així, ha recordat que es marquen uns terminis de retorn als seus països d'origen que en aquest cas "malauradament" no són aplicables, ja que a Síria encara es viu un conflicte bèl·lic.

La titular d'Afers Socials s'ha mostrat satisfeta de poder donar "aquesta bona notícia" i ha recordat el repte de tots d'acollir "i de suport a aquelles famílies que estan en una situació tan complicada" i que continua tot i que "lamentablement cada cop se'n parla menys".

La família que acaba d'arribar viurà a Sant Julià de Lòria com les altres dues i Pallarés ha agraït en aquest sentit la col·laboració de mossèn Pepe Chisvert, que va ajudar en la recerca d'habitatge. Van arribar el dijous a la tarda a París en avió, des d’on van ser traslladats en tren fins a Tolosa i, en vehicle, es van desplaçar fins al Principat acompanyats de representants de la Comunitat de Sant Egidi, tal com informa el Govern. A partir d'aquest divendres mateix la família comptarà amb el suport permanent del seu referent d’Afers Socials per adaptar-se de la millor manera al país. Així, des del Govern es faran totes les gestions pertinents per procurar un procés d’acollida i integració adient dels nouvinguts. Unes gestions dirigides, entre d’altres, a cobrir allotjament i necessitats bàsiques, tramitació de la documentació d’immigració i de la CASS, suport del menor en el centre educatiu, aprenentatge de català o recerca laboral.