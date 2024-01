Andorra aporta el 40% del dèficit de l'aeroport de la Seu d'Urgell, finançant rutes cap a Madrid i Palma

Andorra la VellaL'alcalde Vielha i vicepresident de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, va criticar que la Generalitat de Catalunya es fes càrrec d'un aeroport de la Seu “que serveix principalment per a portar clients a Andorra”. Aquesta afirmació ha portat a una explicació sobre quins són els comptes de la infraestructura.

Andorra està pagant uns 400.00 euros anuals del dèficit que general l'aeroport. “El dèficit actual de la qual se situa al voltant d'un milió d'euros; nosaltres aportem al voltant del 40%”, afirma el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat del Govern d'Andorra, David Forné.

Però aquesta no és la principal despesa de Govern en la infraestructura. Finança la ruta Madrid-La Seu tot l'any i la recentment estrenada ruta a Palma que opera Air Nostrum. “Estem parlant d'entre 600.000 i 700.000 euros per a la ruta de Madrid i un màxim de 200.000 per a la de Palma”, afirma Forné.

El Govern d'Andorra ha col·laborat en l'abalisament i la il·luminació de la pista, inversions que segons Forné han generat inversions privades. La més important, la d'Andorra Aviation Group. Aeroports de Catalunya ha autoritzat ja al gener a aquesta companyia a posar en funcionament un FBO ( fixed based operator ) que permet als passatgers entrar directament en l'hangar per a completar el check-in i els controls de seguretat. Es tracta del segon FBO que existeix a Catalunya (el primer està en l'aeroport de BCN-Josep Tarradellas El Prat). “El FBO està destinat a clients corporatius de luxe, com a directius, esportistes o artistes que volen desplaçar-se per raons professionals o privades des d'Andorra i des de la regió de La Seu d'Urgell a altres destinacions dins d'Europa”, explica Chris Bouwer, soci i gerent d'Andorra Aviation Group en declaracions a La Vanguardia.