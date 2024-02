Andorra Aviation Group compta amb la segona terminal per a vols privats més important de Catalunya

Andorra la VellaL'Aeroport Andorra-la Seu disposa des d'ara d'una terminal VIP per a vols privats. Tal com informa Ràdio Seu, el nou servei l'ha impulsat Andorra Aviation Group, una de les deu empreses que actualment hi ha instal·lades a la zona d'hangars del camp de vol de l'Alt Urgell i que, conjuntament, ja generen més d'un centenar de llocs de feina directes a la instal·lació, ubicada entre les municipis de Ribera d'Urgellet i Montferrer i Castellbò.

A banda de poder allotjar els avions privats, el complex d'Andorra Aviation Group a dins l'aeroport -que suma uns 1.400 metres quadrats- també compta des d'ara amb aquest espai que permet, als passatgers que contracten els seus serveis, disposar d'una arribada o una sortida més discreta, còmoda exclusiva. Consultats pel diari Segre, des de la companyia han confirmat que aquesta mena d'atenció d'adreça als clients habituals de vols corporatius, que poden ser directius d'empreses però també esportistes professionals, artistes o d'altres persones amb alt poder adquisitiu, que necessitin desplaçar-se des del Pirineu a diferents aeroports europeus, o a l'inrevés. I hi han afegit que els destins amb què més treballen solen ser Madrid, Mallorca i Milà. Aquest servei, remarquen, és únic a Catalunya juntament amb el que ja existia al principal aeroport del país, el de Barcelona-el Prat.

A més de sala d'espera i zona de descans, la terminal específica inclou un espai de coworking i una sala de reunions, que té vistes a la pista de vol. També disposa de dues habitacions per dormir-hi, pensades principalment per si la tripulació ha de fer nit a l'aeroport de la Seu. L'empresa, alhora, han detallat que amb tot plegat aspiren a fer uns 200 vols l'any, amb origen o destí a l'Alt Urgell.

Es tracta, a més a més, de la inversió privada més gran que s'ha fet fins ara al camp de vol pirinenc des que la Generalitat en va impulsar la reobertura ara fa nou anys, a través de l'empresa pública Aeroports de Catalunya.

Del centenar de llocs de feina directes que genera actualment el recinte aeri, prop de la meitat corresponen a una empresa ja consolidada a l'Alt Urgell, Helitrans Pyrinees, que compta amb una plantilla d'uns 50 treballadors i que ha esdevingut un referent en treballs aeris amb helicòpter a Catalunya.