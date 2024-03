Andorra busca atreure turistes d'alt nivell adquisitiu d'Amèrica Llatina i Orient Mitjà

Andorra la VellaAndorra Turisme és conscient que l'excés de visitants pot ser un problema important per Andorra ja que en un territori tan petit amb els recursos i les carreteres limitades es poden produir col·lapses. La tàctica per continuar millorant passa per tenir un turista de major poder adquisitiu i que pernocti més a Andorra, en detriment del que només arriba en cotxe a comprar i marxa.

Un dels reptes importants dels últims anys ha estat l'obertura de nous mercats més enllà dels tradicionals de França i Espanya. Andorra Turisme s'ha fixat ara com a objectiu treballar l'arribada de visitants de mercats molt més llunyans i amb alt poder adquisitiu. Concretament, els objectius estan centrats a l'Orient Mitjà i Amèrica Llatina. Aquests mercats llunyans tenen un perfil de turista benestant i quer quan es desplaça a Europa acostuma a pernoctar moltes nits´

El director d'Andorra Turisme, en declaracions a ATV, ha assenyalat que "estem molt interessats en l'Orient Mitjà i l'Amèrica Llatina, on el poder adquisitiu de les persones que poden viatjar és molt més alt i automàticament la despesa és més forta. És una barreja de moltíssimes coses".

Aquest repte va acompanyat dels altres dos objectius principals. El primer és la desestacionalització que permeti repartir els turistes durant més mesos i canviar les grans diferències entre temporades altes i baixes. El segon, relacionat amb el primer, és l'establiment de nous atractius turístics, fonamentalment esdeveniments, que atreguin turista d'alt poder adquisitiu i que vinguin en temporada baixa.