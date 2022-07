Andorra i Catalunya creen un grup de treball per incorporar l'hospital Nostra Senyora de Meritxell en la xarxa de trasplantaments

Andorra la VellaAndorra i Catalunya impulsen la col·laboració per poder realitzar donacions d'òrgans i teixits al Principat amb l'objectiu d'augmentar el nombre de persones trasplantades. Una delegació andorrana encapçalada pel ministre de Salut, Albert Font i la secretària d'estat de Salut, Helena Mas, s'ha reunit aquest matí de manera telemàtica amb l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), del Servei Català de la Salut. Durant la trobada, en la qual també ha participat l'equip directiu del SAAS, han acordat crear un grup de treball que avanci en els reajustaments reglamentaris necessaris, revisi les condicions tècniques i assistencials i dissenyi els processos operatius per tal de poder incorporar l'hospital Nostra Senyoria de Meritxell a la xarxa de centres autoritzats per a la generació de donants.

Per donar suport a aquest procés, es preveu també la col·laboració d'un equip de coordinació hospitalària de trasplantaments d'algun dels hospitals catalans autoritzats, per acompanyar als equips assistencials al llarg de les diferents etapes del procés de donació, des de la detecció d'un possible donant, fins a l'extracció dels òrgans i els teixits, passant pel manteniment, la realització de proves o l'entrevista familiar. La delegació de l'OCATT ha felicitat les autoritats sanitàries andorranes per l'èxit de participació en el programa de donació cordó umbilical, en funcionament a Andorra des del 2012.

En el primer semestre de 2022, un total de tres residents d'Andorra han rebut un òrgan a Catalunya. Actualment, 13 persones estan en llista d'espera per rebre un trasplantament en algun dels hospitals catalans.