Andorra cau 14 posicions en el rànquing mundial de la llibertat de premsa

Andorra la VellaAndorra cau 14 llocs en l'informe anual de Reporters Sense Fronteres sobre la llibertat de premsa, i passa de la posició 39 el 2021 a la 53 el 2022. El Principat ha perdut gairebé vuit punts en un any, obtenint una puntuació de 68.79. De fet, el mateix informe qualifica la situació de la llibertat de premsa del Principat com a "problemàtica" causada per una falta de pluralitat i per ingerències constants del poder polític i econòmic en uns mitjans, majoritàriament, en mans d'empresaris amb interessos. Respecte als països de l'entorn, Andorra queda bastant enrere de la posició 26 en què es troba França i de la 32 on hi ha Espanya.

En l'informe s'explica que la influència de les elits econòmiques i les institucions configuren un model opac, on els periodistes independents no poden exercir adequadament com a contrapoder. En ell també es ressalta que la censura oficial no existeix perquè hi ha un paisatge mediàtic dòcil i amb poca predisposició a investigar escàndols financers del país.

Per a Reporters Sense Fronteres, la influència de la banca és omnipresent al país i condiciona dràsticament les inversions en publicitat. Així, en conseqüència, remarquen que influeixen en les línies editorials. Finalment, en el marc del context sociocultural, l'informe destaca la tradició conservadora del Principat, marcada principalment pel paper de l'església, fet que provoca que es generin pocs debats socials plurals, els quals poden condicionar la independència dels mitjans.