Andorra col·laborarà en la redacció del pla de negoci de l'aeroport de la Seu d'Urgell

La reconversió de l'aeròdrom de la Seu d'Urgell en un aeroport comercial ha estat un dels temes centrals de la reunió que han mantingut aquest divendres el ministre d'Economia i Territori, Jordi Alcobé, i el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Lluís Recoder. En aquest sentit, la Generalitat ha informat que està ultimant el pla de negoci d’aquesta infraestructura per tal que el funcionament pugui ser sostenible i d’aplicació en breu. El Govern ha informat en un comunicat que, de fet, Andorra també treballarà en aquesta matèria a la reunió prevista a principis de juny amb el director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font.

Recoder ha informat Alcobé de la demanda per part de la Generalitat de la requalificació d’aquesta infraestructura, amb l’objectiu que passi de ser un aeròdrom privat a un aeroport comercial. En aquest sentit, el conseller de Territori i Sostenibilitat ha explicat que els tràmits per assolir el canvi de qualificació aeronàutica es troben actualment en una fase de complements d’informació per part de la Generalitat.

D'altra banda, en l’àmbit de sostenibilitat, Recoder ha assenyalat que la Generalitat es troba a l’espera de l’encomana de gestió per part del Govern espanyol per tal de poder assolir un acord de col·laboració en matèria de trasllat de residus amb Andorra. En aquest cas, un cop es donin aquestes condicions totes dues parts començaran a negociar els termes del trasllat de residus.