Andorra continuarà rebent els residus de la Cerdanya

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat aquest dimecres la renovació, per un any, de l'autorització d'importació de residus municipals de la Cerdanya per a la valorització energètica al Centre de Tractament de Residus d'Andorra (CTRA). Amb l'acord de col·laboració entre el Govern d'Andorra i la Generalitat de Catalunya en matèria de residus, es valida la importació d'un màxim de 10.000 tones per any de residus municipals pretractats.

Així, la importació de residus s'emmarca dins l'acord entre el Principat d'Andorra i Espanya sobre els trasllats de residus. A aquesta entesa s'aplica el principi de proximitat geogràfica i de prioritat de valorització en tot el relatiu al trasllat de residus, en particular quan la destinació dels residus sigui l'eliminació i la utilització dels mètodes i les tecnologies més adequats per garantir un nivell elevat de protecció de la salut humana i del medi ambient.

L'acord especifica que la planta de valorització energètica d'Andorra és adequada per valoritzar els residus, segons mètodes ambientalment racionals i eficients, i compleix amb els criteris de valorització energètica establerts en la directiva del Parlament Europeu i del Consell. Finalment, cal recordar que en aquest marc d'entesa amb els territoris veïns, Andorra exporta prop del 70% dels residus generats al Principat.