Andorra detecta quatre casos de tuberculosi durant el 2022

Andorra la VellaAndorra ha registrat quatre casos nous de tuberculosi, durant l'any 2022, de les quals una correspon a un resident al país i tres es van identificar al Servei d'immigració. El Principat situa la seva taxa d'incidència anual d'aquesta malaltia en 1,22 per cada 100.000 habitants. Pel que fa a l'històric dels últims vint-i-cinc anys, el total de sospites ha estat de 218, de les quals 193 es van confirmar posteriorment –146 residents al país–. La taxa d'incidència se situa, el darrer quinquenni, en 2,8, i per això continua essent molt baixa. El Govern ha comunicat aquestes dades, coincidint amb la celebració del Dia mundial de la tuberculosi aquest divendres 24 de març.

Per l'efemèride, l'OMS ha engegat una campanya per conscienciar sobre aquesta malaltia, sota el lema "Sí, podem posar fi a la tuberculosi!", la qual posa en relleu que, a causa de la pandèmia de la Covid-19, alguns dels avenços assolits en la darrera dècada per lluitar contra aquesta afectació s'han revertit, motiu pel qual cal continuar invertint per garantir l'accés als serveis essencials de prevenció. La campanya conjunta de l'OMS també demana evitar l'estigma de les persones amb tuberculosi i desmitificar algunes creences que discriminen els afectats, recordant que la tuberculosi té cura i que cal contactar amb el metge referent si es tenen símptomes com la tos, la febre o pèrdua de pes, si s'és contacte estret d'un cas de tuberculosi –per tal de dur a terme un tractament preventiu– o si es pertany a un grup d'alt risc.