Andorra Digital busca participants per a l’International CyberEx

Andorra la VellaAndorra Digital busca participants residents al Principat per formar dos o tres equips per participar en l'International CyberEx, un ciberexercici en línia que busca enfortir les capacitats de resposta davant incidents cibernètics. Des de l'Agència de Ciberseguretat i Andorra Digital consideren que l'esdeveniment és una bona oportunitat per posicionar el país en el camp de la ciberseguretat, així com per fer valdre les capacitats quees tenen en la matèria.

L'objecte d'International CyberEx, tal com descriu la seva web, és l'execució d'un ciberexercici en el marc dels estats membres de l'Organització dels Estats Americans (OEA) i dels països convidats per l'Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya (INCIBE) que permeti l'enfortiment de les capacitats de resposta davant d'incidents cibernètics, així com una millora de la col·laboració i cooperació davant d'aquest tipus d'incidents. L'activitat s'enfoca de manera directa cap a un perfil tècnic de seguretat amb alts coneixements en el camp de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC).

Els països participants en potència són els estats membres de l'OEA, així com els països dels CSIRTs convidats per INCIBE. Cada territori podrà tenir un o diversos equips representants que incloguin professionals de diversos camps i reforcin la col·laboració entre institucions. La selecció final dels equips la farà INCIBE i el Programa de Seguretat Cibernètica de l'OEA.

El ciberexercici es realitzarà en format CTF (de l'anglès, Capture The Flag) per equips i es basa en un model de competició de seguretat cibernètica dissenyat per servir com una activitat d'entrenament que permeti atorgar als participants experiència en el seguiment d'una intrusió, així com treballar les capacitats de reacció davant de ciberatacs anàlegs als que succeeixen al món real.

Els equips competeixen, en una sessió de 8 hores, per ser els primers a resoldre el nombre més gran de desafiaments, però no s'ataquen directament l'un a l'altre. El perfil dels integrants del grup hauria de ser el d'un tècnic amb experiència i coneixements en seguretat TIC, almenys en un o més dels camps com, per exemple la gestió d'incidents a la seguretat de la informació, l'experiència en gestió d'incidents de seguretat i frau electrònic, en l'anàlisi de sistemes compromesos, SPAM, sistemes i xarxes de seguretat, entre altres disciplines.

Des d'Andorra se cerquen participants per formar equips de quatre integrants cadascun. Volem promoure així el talent andorrà i facilitar la capacitat d'obtenir un reconeixement internacional. Les persones interessades han d'enviar un correu electrònic a csirt.anc@govern.ad abans del 4 de juny amb les dades de contacte, l'experiència en els àmbits i una carta de motivació.