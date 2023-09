Andorra Endavant celebra que Concòrdia "finalment s’alineïn al seu posicionament"

Andorra la VellaLa líder política d'Andorra Endavant i consellera general, Carine Montaner, ha fet una valoració sobre la decisió presa per l'executiva de Concòrdia de sol·licitar la suspensió provisional de les negociacions per a l'acord d'associació amb la Unió Europea (UE).

Montaner ha assenyalat que "el divendres vam fer declaracions en les quals subratllàvem que Mònaco estava seguint el que figurava en el nostre programa electoral", i ha afegit que "Concòrdia mai es va pronunciar a favor de suspendre les negociacions".

A més a més, ha destacat que Andorra Endavant ha estat treballant constantment durant un llarg període, mentre que altres partits estan obtenint una major visibilitat mediàtica amb les propostes del grup de Montaner.

En el punt 1 del seu programa electoral, dins de l'apartat de política exterior, Andorra Endavant havia expressat la seva preocupació pel possible acord amb la UE, i va afirmar posteriorment que podria generar "més problemes que avantatges".

Les crítiques de Montaner i la divergència d'opinions en aquesta qüestió mostren la complexitat de les discussions polítiques sobre l'associació d'Andorra amb la UE.

Andorra Endavant ha emès avui un comunicat on ha reivindicat el seu posicionament: "Andorra Endavant celebra que consellers generals d’altres formacions polítiques amb representació al Consell general finalment s’alineïn al seu posicionament que ha tingut des de fa anys. Andorra Endavant ha mantingut un posicionament ferm i decidit des del minut zero pel que fa als riscos que suposa per Andorra firmar l’Acord d’Associació amb la UE".

"En el seu programa electoral, Andorra Endavant ja mencionava la suspensió de les negociacions amb Europa en el seu programa electoral i en la campanya electoral van ser els únics a donar una resposta ferma i clara alertant dels perills que suposaria un acord d’associació amb la Unió Europea", ha declarat el grup parlamentari al comunicat.

Què diu Concòrdia sobre l'Acord amb la UE al seu programa electoral?

Concòrdia, davant de les negociacions de l'Acord d'Associació entre Andorra i la UE, defensa una postura basada en diverses "línies vermelles" i principis clars. Aquesta postura inclou la voluntat de retardar el procés per evitar pressions i assegurar que els beneficis siguin evidents.

Dins del seu programa (pàgina 67), destaquen excepcions en la lliure prestació de serveis, circulació de capitals, manteniment de monopoli en els sectors de l'energia i les telecomunicacions, establiment d'un sistema de quotes migratòries, i la validació prèvia de noves normatives comunitàries pel Consell General.

Carine Montaner sobre la resposta de Mònaco a la UE