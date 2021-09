Andorra envia 15.000 euros d'ajuda humanitària a Haití

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat aquesta setmana una contribució de 15.000 euros en concepte d’ajuda humanitària al programa mundial dels aliments (PAM), per respondre al terratrèmol i a la posterior tempesta Grace que va devastar la regió del sud d’Haití el passat mes d’agost.

Després del terratrèmol de magnitud 7,2 que va sacsejar Haití el 14 d’agost i la posterior tempesta Grace que va devastar la regió del sud d’aquest país, que va causar més de 1.300 víctimes i més de 5.000 ferits, Haití ha afegit una alarma a la seva ja fràgil situació humanitària.

Organitzacions internacionals com l'OIF han instat als estats a sumar esforços per aportar una ajuda humanitària imprescindible. En aquest sentit, el programa mundial dels aliments, està duent a terme accions sobre el terreny en aquest país per abastir aliments a la població.

De manera paral·lela, el Govern està a l'espera que en les setmanes vinents les agències i organismes internacionals puguin determinar l'ajuda que és necessària per a l'Afganistan, ja que la voluntat és la de "donar suport a aquestes crides", ha manifestat el ministre portaveu, Eric Jover.