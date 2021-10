Andorra estrena 16 rutes senyalitzades amb 200 quilòmetres per a la pràctica de BTT

OrdinoAndorra Turisme i els set comuns han engegat un projecte de senyalització i millora de circuits per a BTT. En total, s'han marcat 16 itineraris arreu del país, dels quals tres es troben a Ordino, tres a Encamp, tres a Sant Julià de Lòria, dos a Canillo, dos a la Massana, dos a Escaldes-Engordany i un a Andorra la Vella. En total, són més de 200 quilòmetres de recorregut marcat i senyalitzat amb els segells i les característiques que marca la Internacional Mountain Bicycling Association (IMBA). Durant la presentació del projecte, que s'ha fet aquest dimarts a Ordino, el conseller de Turisme, Esports i Dinamització de la parròquia, Jordi Serracanta, ha manifestat que l'objectiu d'aquests itineraris és complementar "aquest turisme que ja tenim amb el ciclisme de carretera" potenciant rutes marcades per a BTT. Per la seva banda, el director de Producte i Nous Projectes d'Andorra Turisme, Enric Torres, ha assegurat que aquests circuits també venen complementar l'oferta que ja existeix al país amb els Bike Park que hi ha dins els dominis esquiables. "Som molt conscients que hi ha persones que busquen itineraris fora d'aquests recorreguts" i per aquest motiu s'han volgut donar a conèixer altres zones i recorreguts del país.

El projecte és finançat entre Andorra Turisme i els set comuns i el pressupost total que s'hi ha destinat ha estat de 31.000 euros. Torres ha expressat que són coneixedors de l'auge d'aquest producte amb la gran demanda que hi ha a les botigues i també pels professionals d'aquest esport instal·lats al país. "El que es buscava és ordenar aquesta oferta i crear unes rutes en les quals hi hagués una senyalització internacional de l'IMBA que ens permeti que qualsevol turista o visitant pugui identificar els itineraris", ha declarat. Així, les rutes estan classificades per colors, segons la dificultat i se n'han creat per a tots els nivells. A més, un dels objectius d'aquestes senyalitzacions era poder definir i ordenar les rutes que seran compartides tant per ciclistes com per senderistes. "Ens ha anat bé per poder advertir als ciclistes que aquests espais s'han de compartir amb vianants perquè vigilin", ha remarcat Serracanta.

El product manager de Pro Riders, Oscar Lacueva, qui també és tècnic de l'IMBA, i que s'ha encarregat de la senyalització amb els paràmetres internacionals, ha manifestat que el terreny d'Andorra ha provocat que fer aquestes rutes hagi estat una mica complicat. De fet, ha informat que el primer pas que van fer va ser detectar que els itineraris fossin compatibles amb el medi ambient. Després, ha comentat que van haver d'actuar en diversos focus negres per millorar alguna necessitat tècnica tant per l'usuari que va en bici com pel quin va a peu. A banda, també s'han fet accions conjuntes amb els departaments de Medi Ambient de cada comú per eliminar zones d'erosió i perquè aquests circuits siguin el màxim d'autosostenibles.

Alguns d'aquests itineraris també permeten que es pugui canviar d'una parròquia a l'altra. Lacueva ha informat que des d'Ordino es pot passar a Encamp i a la Massana. "S'intenta millorar la mobilitat entre les parròquies i potenciar els comerços locals" creant una xarxa de rutes, ha declarat, assegurant que un dels objectius és que la gent pugui conèixer el Principat a través de la bicicleta, i que a més, el turista pugui compaginar el ciclisme de carretera amb la BTT. A més, també ha informat que en la darrera enquesta de l'IMBA Europa es va detectar que abans de la pandèmia hi va haver fins a 9 milions de desplaçaments arreu del continent de persones que buscaven centres de BTT amb el segell internacional. Per tant, ara Andorra ha entrat dins d'aquest mercat, ha indicat.

Pel que fa a les rutes, s'han habilitat amb un GPS que surt des de les oficines de Turisme de cada parròquia, on hi haurà un cartell amb els itineraris i un codi QR per poder-se descarregar el recorregut. "Volem impulsar el QR i que la gent es descarregui el recorregut perquè estem seguint la dinàmica europea de no senyalitzar en excés la muntanya per col·laborar amb l'impacte visual al medi ambient", ha remarcat. A més, tota la informació i la guia específica creada es podrà trobar a qualsevol oficina de Turisme, a l'aplicació d'Andorra Activa i a tots els establiments que ja tenen el segell de cicloturisme. A banda, Lacueva també ha comentat que s'ha creat un correu d'atenció a disposició de tothom perquè qualsevol usuari que detecti alguna incidència en alguna ruta ho pugui reportar.