Andorra estrena emissora de música amb Ràdio 24

Andorra la VellaAndorra té una nova emissora. Ràdio 24 emet únicament música durant tot el dia i a més són cançons d'èxit. Amb un repertori de més de 9.000 cançons, hi ha espai per a música de tots els estils, totes elles molt conegudes. Lluís Quintana, periodista a càrrec d'aquest projecte, explica que està dissenyada per a una audiència de més de 35 anys, que sense dubte reconeixerà les conegudes cançons que conformen la programació.

L'emissora es pot escoltar tant a la ràdio FM tradicional, concretament a la freqüència 101.5 FM, com via digital, al seu web i a l'aplicació mòbil, disponible tant a iOS com Android. Quintana remarca, a més, que no hi ha cap mena de locució ni d'interrupció a la música, a excepció evidentment dels espais publicitaris, que són la manera com es finança el projecte. Cal ressaltar, a més, que com a mínim una vegada cada hora d'emissió, es reprodueix una peça produïda per autors andorrans.

Pel que fa a la qualitat del so, Quintana exposa que la ràdio ha estat equalitzada de manera diferent a les generalistes, les quals s'enfoquen en realçar les veus dels locutors. En el cas de Ràdio 24, està especialment equalitzada per potenciar la qualitat dels sons musicals, com si es fes servir un CD per escoltar la cançó.

És important esmentar que, com que no existeix locució, en cas que un oient volgués obtenir més informació sobre les cançons que reprodueix l'emissora, ho pot fer al seu web o a través de l'aplicació, que informa en tot moment de la peça que s'està reproduint i la seva autoria, a més d'oferir algunes notícies sobre el món de la música.