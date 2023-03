Andorra i França signen un acord marc sobre cooperació sanitària transfronterera

Andorra la VellaEl ministre de Salut en funcions, Albert Font, ha signat aquest dijous a París un acord marc sobre cooperació sanitària transfronterera i el seu acord d’aplicació amb el seu homòleg francès, el ministre de Salut i Prevenció, François Braun. La signatura dona continuïtat a les excel·lents relacions ja existents entre ambdós països i tenint en compte la tradició de mobilitat de les poblacions entre Andorra i França. El text s’ha treballat en el marc del Diàleg Transfronterer Andorra-Occitània, que es reuneix anualment per potenciar la col·laboració entre ambdós territoris i que, en les darreres edicions, ha tingut un grup de treball específic de salut.

Així, l’acord marc fa referència a les conseqüències de la crisi pandèmica, que va evidenciar encara més la necessitat de dialogar sobre pràctiques i mètodes organitzatius, refermar la solidaritat en cas de crisi sanitària major entre les regions frontereres dels dos països i establir les bases d’una cooperació més estreta per millorar l’accés a l’atenció sanitària i garantir-ne la continuïtat a les poblacions properes. El text també recull la voluntat d’intercanviar informació en matèria d’avaluació i gestió de riscos sanitaris.

Pel que fa a l’àmbit d’aplicació de l’acord, s’hi inclou tot el territori del Principat d’Andorra i la regió d’Occitània de la República Francesa, i estipula que és aplicable a tota persona assegurada en un règim francès o andorrà que resideixi d’una manera estable o es trobi temporalment en una d’aquestes zones frontereres.

El ministre Font ha estat acompanyat durant la reunió per la secretària d’Estat de Salut en funcions, Helena Mas i per l’ambaixadora d’Andorra a França, Eva Descarrega. Per la delegació francesa, han acompanyat el ministre Braun el seu conseller especial, Amin Mansouri, el delegat d’Afers Europeus Internacionals als ministeris socials, Antoine Saint-Denis, i la cap de l’Oficina de Polítiques i Relacions Europees, Capucine Dupont.

Per tal de fer un seguiment del progrés dels punts previstos a l’acord, així com per afegir-hi noves àrees de cooperació en un futur, es crea una comissió mixta composta per representants de les autoritats components d’ambdues parts i que es reunirà com a mínim un cop cada dos anys. El ministre en funcions Albert Font ha convidat al seu homòleg francès a visitar el Principat durant aquest 2023.