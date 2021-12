Andorra ja compleix amb els requisits per esdevenir reserva de la biosfera

A.S.

Andorra la VellaAndorra ja compleix amb els dos elements més complicats que demana la Unesco per esdevenir reserva de la biosfera. Així ho ha manifestat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, després de la trobada que ha tingut amb els cònsols de presentació de la candidatura d'Andorra. "A nivell legislatiu tenim amb escreix tot el que necessitem", ha declarat, remarcant que el Principat porta molts anys fent un esforç a l'hora de protegir el territori, el medi ambient, la natura o espècies. L'altre aspecte important per esdevenir reserva de la biosfera són els espais protegits. De fet, la Unesco demana un percentatge de terreny protegit, el qual Andorra ja el té actualment. Tot i que s'ha mostrat optimista, el ministre ha remarcat que és un procés llarg i participatiu amb els diferents actors del país, i ha avançat, que si tot va sobre el previst, preveuen poder entregar la candidatura a la Unesco durant el tercer trimestre de l'any vinent. En la trobada també han assistit experts de la Unesco, com la coordinadora de la xarxa mundial de reserves de biosfera Iberoamericanes i del Carib, Maria Rosa Cárdenas, qui ha destacat la potencialitat que té Andorra.

