"Andorra té l'oportunitat de transformar l'economia de país en una economia de propòsit"

Andorra la VellaTrobar un equilibri entre la rendibilitat econòmica de les empreses i l'impacte mediambiental i social que generen per transformar l'economia a nivell mundial. Aquesta és la fórmula per la qual advoca el president i fundador d'Unltd Spain Foundation, Àngel Bonet, qui participarà aquest divendres en el 21è Fòrum de l'Empresa Familiar Andorrana (EFA).

En el cas del Principat, l'expert assegura que "té l'oportunitat de transformar l'economia de país en una economia de propòsit" per tal que l'impacte social i mediambiental que generin les empreses sigui tan important com la seva rendibilitat. I més tenint en compte la dimensió del territori i l'estreta relació entre institucions.

Bonet fa 30 anys que es dedica al món de la tecnologia i la innovació i des de fa quinze presideix la primera acceleradora d'impacte social espanyola que recolza a més de 15.000 'start-ups' repartides en deu països. Identifica que amb el model econòmic actual hi ha, d'una banda, corporacions que es dediquen a finalitats socials i, de l'altra, companyies que només se centren en la rendibilitat econòmica. En aquest punt, aposta per un model econòmic en què els criteris socials i mediambientals estiguin a la mateixa alçada que els beneficis per tal de generar valor afegit.

De fet, explica que el model econòmic actual "ha provocat un deteriorament mediambiental inqüestionable que ens ha portat a esgotar els recursos naturals del planeta" i també "una desigualtat social que fa trontollar el benestar social i democràtic". Tot plegat, afirma, posa en risc "la nostra supervivència com a espècie" i "el nostre benestar" com a societat. Per tal de frenar el creixement d'aquests dos indicadors, Bonet posa en relleu que és inevitable "transformar el model econòmic donant la mateixa importància a la rendibilitat econòmica que a l'impacte mediambiental i social".

Precisament, i malgrat que es tracta d'un model encara poc conegut, manifesta que "hi ha companyies que això ho han entès" i que, principalment, corresponen a l'empresa familiar, ja que "sempre miren més enllà" en relació amb la supervivència del negoci i el relleu generacional. És per això que incideix en la importància de celebrar esdeveniments com el Fòrum de l'EFA, un espai on es donen cita actors del Govern i del sector empresarial i on es pot acordar una línia estratègica de país que aposti per una economia de propòsit. Si això s'assolís, diu, Andorra seria un país pioner en una tendència que va a l'alça a Europa; es generaria més benestar social i mediambiental, i també seria un reclam de talent "sense precedents".