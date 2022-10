'Andorra al Natural' al centre de Madrid

Andorra la VellaL'exposició 'Andorra al Natural' ha aterrat aquest dijous en ple centre de Madrid amb una mostra immersiva que acostarà el nostre país a la capital espanyola a través de les imatges del fotògraf i explorador de National Geographic, Jaime Rojo.

El director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku acompanyat del director d'Ad Sales & Partnerships de Disney Spain, Casimiro Romero i l'explorer de National Geographic Jaime Rojo, van inaugurar la mostra en presència de mitjans espanyols i bloggers especialitzats que han estat convidats a l'acte.

Aquesta acció, gratuïta i dirigida a tots els públics, pretén mostrar a través d'un audiovisual de 8 minuts de durada i d'un seguit de fotografies extretes del projecte conjunt entre Andorra Turisme i National Geographic, 'Andorra al Natural' on s'hi recull la riquesa del país tant pel que fa als seus paisatges com per la diversitat d'espècies animals i de flora autòctona.

L' exposició es projecta dins d'un cub de grans dimensions i serà itinerant per dues zones cèntriques de Madrid. Concretament, del 6 al 8 d'octubre s'ubicarà a la Plaça de Colón (Jardines del Descubrimiento) i del 13 al 16 d'octubre a l'avinguda Felipe II, molt a prop del Palau d'Esports Wizink Center.

Per reforçar i donar màxima difusió a l'exposició immersiva d' 'Andorra al Natural', la companyia ha iniciat una campanya a les xarxes socials de National Geographic Espanya.

Colofó del projecte 'Andorra al Natural'

Aquesta exposició s'inclou dins de l'acord d'enguany i tancarà totes les accions que s'han anat desenvolupant al llarg del 2022. Aquest any cal destacar el documental de 24 minuts que es va presentar el passat mes de juny i que s'ha pogut veure als canals de National Geographic Espanya i National Geographic Wild amb un total de 78 passis. Durant el mesos de novembre i desembre es tornaran a emetre amb un total de 10 passis més a National Geographic Wild.

Amb aquesta mostra al centre de Madrid es completa una intensa tasca de descoberta i divulgació de la riquesa natural, de la fauna i de la flora que fan d'Andorra un país únic.