Andorra no és país per a joves

Andorra la VellaUn dels indicadors avaluats per l'Observatori de la infància presentat aquest dimecres està relacionat amb els nounats. Segons ha manifestat el director del comitè d'Unicef Andorra, Albert Mora, "Andorra ha perdut moltíssima natalitat", ja que la població infantil, de 0 a 10 anys, del Principat s'ha reduït a la meitat en deu anys (de 700 fins a poc més de 300). En aquest sentit, el director del CRES, Joan Micó, ha destacat que la proporció de la població de 0 a 17 anys és d'un 15,7%, la qual cosa significa que "som el país amb la taxa més baixa d'Europa", malgrat que a curta distància de països com Espanya (17,6%).

Micó també ha manifestat que aquest fet el pot provocar que la major part de la població del Principat és de fora. Així mateix, ha dit que analitzant la taxa conjuntural de fecunditat, que és aquella que fa referència al nombre de fills que pot tenir una dona en edat de tenir-los, és de 0,98 i, a nivell europeu, "no hem trobat una taxa més baixa". Tot i això, ha assegurat que en una enquesta del 2019 on es demanava a persones amb fills si en voldrien tenir més, un 31% deia que sí, però que no els tenien per motius econòmics i també per aspectes com la conciliació laboral i familiar.

Risc de pobresa

En referència al benestar material, és a dir, l'estadística que analitza el risc de pobresa (població amb una despesa per sota del 60% de la mediana nacional), val a dir que l'any 2019 va ser del 13% de la població total, un 14,7% entre els menors de 16 anys i un 24,4% en el cas de les llars monoparentals formades per un adult amb infants dependents. Precisament, Micó ha posat en relleu que les llars monoparentals són les més afectades per la privació de material severa, ja que l'any 2019 aquest element afectava un 5,7% del total de les llars i a un 17,4% de les llars monoparentals.

Una dada ben representativa d'aquesta situació és que el 34,6% de la població declara no poder fer front a una despesa imprevista de 950 euros, un 58,4% en el cas de les llars monoparentals i un 29,3% entre les llars amb dos adults o més amb infants dependents. Així mateix, pel que fa a l'índex Arope (que combina el risc de pobresa, la privació de material severa o les llars amb baixa intensitat laboral), l'any 2019 un 17,5% del total de població es trobava en risc de pobresa o exclusió social.