Andorra no tindrà unitat de radioteràpia però comptarà, en pocs dies, amb un equip de ràdio oncòlegs perquè assessorin els pacients

Andorra la VellaGovern insisteix que no hi haurà, tal com reclama -també amb insistència- l'entitat Assandca, una unitat de ràdio teràpia al país per tal d'evitar els viatges a Barcelona o Tolosa dels afectats que s'han de tractar. Però aquest dimecres, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat el Pla B de l'Executiu. Fa mesos es va posar en marxa un concurs perquè equips de radioterapeutes es postulessin per anar visitant el Principat de manera periòdica per tractar els casos que ho requereixin al país. Un equip de ràdio oncòlegs va guanyar el concurs i, segons ha explicat el dirigent, en “un parell o tres de setmanes estaran operatius”. L'equip de radio oncòlegs participarà en el procés per indicar si cal, o no, un tractament de ràdioteràpia i també faran un primer acompanyament al malalt. “També ens acompanyaran amb les decisions que s'hagin de prendre en el futur en el camp de la radioteràpia. Creiem que aquest és el camí per donar resposta a les persones afectades per aquestes malalties i assegurar que tinguin les millors opcions per sortir-se'n. Comprar un equip de ràdioteràpia seria una mala opció”, ha manifestat Benazet.

Fins a 79 persones afectades de càncer s'han desplaçat a centres de Barcelona o Tolosa entre el gener i el setembre del 2021 per rebre tractaments de radioteràpia gràcies al conveni signat entre el Govern i diferents empreses de taxi. Segons ha explicat aquest dimecres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, aquesta dada representa que s'han dut a terme un total de 965 trajectes, mentre que durant el 2020, el servei va atendre 94 persones amb un nombre de sessions que es va elevar fins a les 1.052.

Davant la polèmica generada amb la instal·lació d'un centre de radioteràpia al país per evitar els desplaçaments, Benazet ha manifestat que les tècniques que s'utilitzen en aquest sentit "varien moltíssim" i, per tant, "sabem que els millors resultats s'obtenen en els llocs on es poden concentrar el màxim de mitjans i els millors professionals". De fet, ha assegurat que les tècniques més avançades permeten reduir significativament les sessions per pacient.

És per això que ha recordat que des del 2019, el Govern ha volgut millorar l'acompanyament de les persones amb càncer a centres especialitzats. Per aquest motiu, durant els darrers mesos s'han regulat les prestacions de reemborsament, desplaçament i allotjament de les persones afectades, s'han modificat les tarifes quilomètriques i s'han signat convenis amb les empreses de taxis per afavorir desplaçaments individuals a aquestes destinacions per les persones que ho han requerit, entre altres mesures.