Andorra, el país amb més dones a la presó el 2021 en proporció a la població

Andorra la VellaEl Principat és el país amb el percentatge més gran de dones empresonades a 31 de gener del 2021 en proporció a la població. Així es desprèn de l'estadística anual sobre poblacions als centres penitenciaris que publica el Consell d'Europa en 49 administracions, entre les quals es troba Andorra. D'aquesta manera, l'informe destaca que el nombre de dones empresones se situa més d'un 25% per sobre de la mitjana europea, seguida de San Marino, Latvia i Rússia. Tanmateix, en referència a la població general arrestada, exposen que el país es troba per sota de la mitjana europea, concretament entre un 5 i un 25% inferior.

L'estadística mostra que Andorra és un dels territoris amb més reclusos estrangers respecte al percentatge de població interna a la Comella, superant la mitjana de la Unió Europea. Una altra dada significativa és la de la xifra de persones internes en règim preventiu on si situa gairebé 20 punts per sobre del valor mitjà arreu del continent. Així doncs, de la seixantena de reclusos, 26 estaven interns de manera preventiva i 35 disposaven d'una sentència ferma.

El Consell d'Europa també ha fet públic l'import que es destina a cada reclús per dia, 187, 50 euros per un total de 61 empresonats a finals de gener del 2021. En relació amb el cost general de tots els interns al centre penitenciari pel Govern, assenyalen que se situa entorn dels 3.637.000 euros d'acord amb les dades del 2020. Entrant al detall, l'informe mostra que es destinen 31.446 euros a la seguretat, 87.599 a la salut, 227.170 a serveis, 2.938.335 a despeses d'administració, 333.689 a suport i 18.958 euros a programes de rehabilitació per garantir que els interns puguin reincidir-se després de complir la pena dictada.