Andorra participa en la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic COP26

Andorra la VellaEl Principat participa en la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic COP26 que se celebra des del 31 d'octubre fins al 12 de novembre a la ciutat escocesa de Glasgow. Un dels grans reptes de la COP 26 serà impulsar el compromís per part dels països participants per arribar a la neutralitat climàtica el 2050, augmentar el finançament per la transició climàtica dels països en desenvolupament i accelerar l'acció pel clima. Al llarg dels primers dies, 1 i 2 de novembre, la delegació andorrana estarà representada per l'ambaixador d'Andorra al Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord i a la República d'Irlanda, Carles Jordana, i el secretari d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell.

La delegació andorrana ha assistit aquest dilluns a la cerimònia d'obertura, on s'han refermat les conclusions del Grup de Treball d'experts intergovernamental en l'evolució del clima (GIEC) al sisè informe d'avaluació. En aquest informe es posa en relleu la urgència en l'aplicació de mesures per a la lluita contra el canvi climàtic. Així donsc, s'ha apel·lat que els acords que es duguin a terme globalment durant la COP26 són fonamentals per garantir l'objectiu de frenar l'increment de les temperatures per sota dels 1,5 graus centígrads.

Durant l'obertura també s'ha deixat palès per part de les diferents organitzacions de joves que hi participen, el compromís d'aquests per a l'acció climàtica i la necessitat d'integrar als joves a les taules de presa de decisions dels diferents països. En aquest sentit, Andorra integra a un representant dels joves del país a la Comissió Nacional d'Energia i Canvi Climàtic on s'elaboren les estratègies i es defineixen les accions concretes en aquest àmbit.

Segons informen des de l'executiu, aquest dimarts, 2 de novembre, la delegació participarà en l'acte de suport de la Declaració sobre boscos i l'ús del sòl que ha impulsat la presidència anglesa i en l'acte sobre el compromís global de metà coorganitzat pels Estats Units i la Unió Europea.

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, estarà present a Glasgow per participar en la reunió d'Alt Nivell per a ministres de Medi Ambient, la qual tindrà lloc entre el 9 i l'11 de novembre. Durant la seva estada es preveu que pugui exposar en la declaració nacional, quins són els avenços duts a terme per Andorra per a lluitar contra el canvi climàtic així com les accions que s'han implementat fruit d'aquest compromís.

Tal com ja va informar el Govern el passat divendres, el cap de Govern, Xavier Espot, ha cancel·lat la seva presència en la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, COP26, a Glasgow, prevista per l’1 i el 2 de novembre, després que les autoritats sanitàries determinessin que el Gabinet Ministerial romangués en vigilància passiva pel contacte amb un positiu en Covid-19, concretament, el de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva. D’aquesta manera, bona part de l’equip de Govern, inclòs el cap de Govern, haurà de limitar les interaccions socials, evitar els llocs especialment concorreguts i les reunions de llarga durada en espais tancats, així com extremar les mesures de prevenció fins que acabi el període de vigilància.