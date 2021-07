Andorra participa per primera vegada al programa de l’OSCE de prevenció i resolució de conflictes

Andorra la VellaAndorra ha participat per primera vegada al Programa de Formació sobre la Pau, Prevenció i Resolució de conflictes mitjançant el control d'armament, desarmament, no proliferació d'armes i les armes de destrucció massiva organitzat per l'Organització per la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE) conjuntament amb l'Oficina de les Nacions Unides per Afers del Desarmament (UNODA). El programa s'ha desenvolupat entre el 24 de maig i el 30 de juliol, amb un total de 150 participants, d'entre 22 i 32 anys, de més de 60 països, dos dels quals andorrans. L'agent de policia, Marc Bessa, va ser un dels seleccionats per aquesta quarta edició del curs.

Un cop finalitzat el programa, Bessa ha comentat que l'objectiu principal era promoure la participació de joves professionals o estudiants en la planificació, l'adopció i la implementació de mesures en l'àrea politicomilitar encaminades a la pau i la seguretat. Després del curs, l'agent de policia ha declarat que és molt difícil poder posar a la pràctica a Andorra els coneixements adquirits en aquest curs. "Andorra forma part d'aquestes organitzacions i de molts tractats perquè estem a favor de la idea de l'organització", però, per exemple, no tenim exèrcit i disposem d'un cos de policia petit. De fet, ha manifestat que li ha interessat molt descobrir "el poder que tenen les armes nuclears", com també el destructiu que poden arribar a ser les armes convencionals com una pistola. "Aquest àmbit ja està més a prop i més vinculat a Andorra", ha manifestat. Tot i així, considera que el Principat "té molt a dir i ha de formar part d'aquests organismes internacionals que tracten i regulen aquests temes", ja que tot i ser un país petit, "som un país i parlem de perills molt grans que indirectament també ens podrien arribar a afectar a nosaltres".

Quant al programa, estava dividit en set temàtiques, cada una en un mòdul de deu dies, durant els quals també hi havia un examen. "Dins d'aquests deu dies també fèiem una reunió conjunta on discutíem el tema de la setmana i mostràvem la visió de cada país", ha dit. En aquestes reunions globals, també hi participava sempre algun convidat expert de l'OSCE o de l'UNODA.

Pel que fa a les diferents temàtiques, a banda d'una introducció general de les organitzacions i de temes transversals, es van centrar, tal com ha exposat Bessa, en: mesures de confiança i construcció de seguretat; la igualtat de gènere; controls d'armes de foc, municions i mines; armes de destrucció massiva; i la relació entre desarmament i desenvolupament. En aquest sentit, Bessa ha remarcat que les qüestions de gènere i l'empoderament de la dona han estat temes transversals al llarg de tot el programa. De fet, el curs està centrat més per dones i les places de la trobada presencial que es farà a finals d'any a Viena, només estan reservades per dones, ha explicat.

Després del curs, Bessa valora molt positivament haver-hi participat, ja que ha guanyat "coneixements en un àmbit que més o menys em concerneix". A més, ha comentat que és important poder traslladar aquesta informació a companys seus.