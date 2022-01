Andorra fa podi per equips en el Trofeu Borrufa

Després de la darrera jornada del Trofeu Borrufa, i fet el recompte de punts per equips, el primer equip de la delegació andorrana de la competició va acabar amb un total de 354 punts, sent segon en el podi, entre els quals destaquen un or, sis plates i tres bronzes. La millor selecció ha estat l'espanyola, que ha acabat el Trofeu Borrufa amb un total de 618 punts, mentre que l'altre equip del Principat va acabar tercera amb 260 punts

Pel que fa a la participació individual, dijous es va aconseguir la primera medalla d'or a la delegació andorrana. Va ser Maià Font, qui en la prova de supergegant sub16 que va imposar-se a la resta de participants. Ho va fer amb un registre de 56.72, i el van seguir de ben a prop els espanyols Roger Barceló amb 56.83 i Quim Magan amb 56.97. La resta de representants andorrans en la prova van ser Carlos Salinas, que ha fet 5è, Toni Bea 7è i Nico Daban que ha estat 8è.

En categoria femenina, Lia Escabrós (58.37) va aconseguir la medalla de bronze, només per darrere de les espanyoles Valeria Álvarez (58.16) i Maria Abad (58.37). Les altres esquiadores andorranes que van participar en el supergegant sub16 van completar una molt bona actuació, ja que Emma Ledesma, Fiona Pou i Mar Gardella van acbar cinquena, sisena i setena respectivament.

Pel que fa als participants masculins sub14, Martin Auder va repetir plata. En aquesta ocasió en la prova de supergegant, i quedant només a 0,63 segons del guanyador de la prova, el francès Rafael Bely; el bronze va ser per Hamish Blyth. La participació andorrana es va completar amb el cinquè lloc de Jordi Rogel, Jan Visa sisè i Àlex Comellas novè. En fèmines Anse Appels va sumar el seu tercer or en la competició amb un registre de 58.37, seguida de les espanyoles Jimena Artero i Maialen Ros amb 59.02. Les andorranes Etna Pou (59.20) i Ainhoa Piccino (59.64) van ser 4a i 5a, mentre que Candela Mortes va obtenir la sisena posició.