Andorra podrà demanar finançament per fer una línia de tren amb Espanya o França

Andorra la VellaL’hipotètic projecte d’una línia de tren que pugui unir Andorra amb Espanya o França és encara només una opció de futur, però un dels principals requisits per assolir-lo ja és una realitat. Marc Ballestà, secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals, ha explicat que el Principat s’ha convertit en el primer país fora de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu que podrà beneficiar-se dels crèdits del Banc Europeu d’Inversions. Aquesta entitat “està especialitzada en préstecs de xifres molt importants i que estan destinats a crear infraestructures de comunicació tant sigui per carretera com per via fèrria”, segons Ballestà.

Andorra necessita un acord amb els països veïns per a una hipotètica línia de tren, però també una font de finançament perquè en tractar-se de projectes de desenes o centenars de milions d’euros (segons el projecte) és impossible que l’Estat ho pugui assumir si no és amb un finançament exterior a llarg termini. El Banc Europeu d’Inversions s’encarrega d’analitzar la viabilitat del projecte al mateix temps que es busquen garanties perquè el país que rep el crèdit tingui la capacitat per retornar-lo. El secretari d’Estat ha indicat que “el projecte de tren es contempla a mitjà termini i cal tenir en compte que cal arribar a acords amb França i Espanya i aquest fet és important perquè si es vulgués tirar endavant com França i Espanya poden accedir també al Banc Europeu d’Inversions es podria presentar el projecte de forma conjunta”.

Ballestà ha comentat que a hores d’ara no hi ha un projecte concret per a demanar un crèdit i l’acord tan sols serveix perquè si en el futur hi ha alguna obra de comunicació de gran magnitud es disposaria de la via per finançar-lo. “Les condicions de crèdit del Banc Europeu d’Inversions són molt més avantatjoses que els dels bancs habituals perquè com que no és una entitat privada no té la intenció de fer beneficis i el tipus d’interès és molt més baix”, segons ha comentat Ballestà.

Andorra va fer la petició d’entrar en el Banc Europeu d’Inversions al juny del 2020 i ara s’està pendent de signar ja el conveni que formalment situa el Principat com a país “elegible per al finançament”.