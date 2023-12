Andorra dins del rànquing d'Airbnb de les 10 ciutats més visitats pels francesos

Andorra la VellaEl conegut portal Airbnb ha revelat les deu ciutats més reservades pels francesos per aquest estiu, i Andorra figura com un dels destins més sol·licitats. Aquesta classificació reflecteix la preferència dels turistes francesos per les experiències úniques que ofereix el Principat.

Motius com l'esquí i les vacances de relax són citats com a factors determinants que impulsen els francesos a triar Andorra com a destinació. La combinació de les espectaculars pistes d'esquí i l'ambient tranquil del Principat sembla captivar l'interès dels viatgers que busquen una escapada única a la natura.

Andorra es troba acompanyada per altres destins atractius com Quebec, Lanzarote, Tarragona, Sidney, Rio de Janeiro, Alacant, Buenos Aires i Lausana. Aquesta classificació destaca la diversitat d'opcions que ofereix Airbnb als turistes francesos, des de destinacions urbanes fins a enclavaments paradisíacs.