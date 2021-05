Andorra rebrà, un any més, residus de la Cerdanya

Andorra la VellaEl Govern ha decidit renovar, per un any més, l'autorització per a la importació de residus municipals procedents de la Cerdanya per a la valorització energètica al Centre de tractament de residus (Ctrasa). Cal recordar que aquest conveni data del 2017 i que es renova any a any, amb una limitació d’importació màxima de 10.000 tones per any de residus municipals no perillosos.

Tal com ha recordat aquesta setmana el ministre portaveu, Eric Jover, la importació de residus s'emmarca en la conveniència d'aplicar el principi de proximitat geogràfica, de prioritat de valorització i d'autosuficiència en tot allò relatiu al trasllat de residus, en particular quan la destinació dels residus sigui l'eliminació i la utilització dels mètodes i les tecnologies més adequats per garantir un nivell elevat de protecció de la salut humana i del medi ambient.

L'acord especifica que la planta de valorització energètica d'Andorra és adequada per valoritzar els residus. A més, la jerarquia de gestió de residus estableix un ordre prioritari de gestió, i per la qual es considera més eficient la valorització energètica que la disposició en abocador. En aquest sentit, Jover ha incidit en el fet que es tracta de residus que no són perillosos, que van destinats a la valorització i que aquest acord respon, a més, a un criteri de responsabilitat entre països, ja que cal tenir en compte que Andorra exporta prop del 70% dels residus generats.