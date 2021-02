Andorra Recerca i Innovació, la nova entitat que englobarà l'IEA, Actua Tech i l'OBSA

Andorra la VellaAndorra Recerca i Innovació serà la nova entitat que englobarà l'Institut d'Estudis Andorrans, Actua Tech i l'Observatori de la Sostenibilitat d'Andorra. El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i la ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, han presentat aquest projecte de llei de la creació de la Fundació privada del sector públic andorrà recerca i innovació, que va ser aprovat el dimecres passat en consell de ministres. Així, amb Andorra Recerca i Innovació desapareixeran les tres institucions vigents, ha explicat Vilarrubla, qui ha comentat que un dels objectius és "aprofitar les sinergies i fer que les estructures siguin més eficients". De fet, ha recordat que aquestes tres entitats ja han estat creant convenis entre elles o han cooperat amb diferents iniciatives.

La intenció d'aquesta nova llei és generar coneixement i desenvolupar solucions innovadores que permetin donar resposta als reptes actuals i de futur de la societat andorrana, i entre les activitats principals tindrà: la recerca bàsica i ampliada; la divulgació i la formació; la transferència de coneixement i tecnologia; el foment, la facilitació i agilització de projectes, així com el seu desenvolupament i implementació; l'assessorament científic, tècnic i estratègic al teixit empresarial i a les administracions; i la formació i assessorament d'investigadors. A més, Vilarrubla ha detallat que la nova entitat actuarà en àmbits com la societat, la muntanya, la sostenibilitat i transició energètica, les noves tecnologies i fomentarà la innovació i l'emprenedoria. "Servirà per ampliar a treballs més transversals", ha especificat Vilarrubla.

Aquest projecte de llei, que des de l'executiu esperen que pugui ser aprovat pel Consell General durant el primer període de sessions de l'any, engloba el ministeri d'Educació i el d'Economia. Entre les motivacions, Gallardo ha explicat que "s'estaven produint solapaments" entre les entitats actualment, i que per tant, sorgeix l'oportunitat de treballar sota una mateixa estructura. "És un projecte de fusió que parteix de la base dels mateixos experts i gestors que han vist una oportunitat d'optimitzar recursos", ha remarcat el ministre. A banda de simplificar estructures i reduir la despesa, també servirà per "ampliar sinergies i efectivitat", ha dit.

Així, l'estructura interna de la nova institució manté els àmbits de recerca i d'innovació tradicionals de les tres entitats originals amb la voluntat d'incorporar noves àrees. Gallardo ha destacat que l'àrea d'innovació serà fonamental per prospectar oportunitats, i ha afegit que seguirà havent-hi una col·laboració estreta amb la Universitat d'Andorra. A més a més, servirà per "fomentar sinergies amb el teixit empresarial i el món emprenedor" amb una estreta col·laboració amb Actua Empresa. Amb tot, des del Govern consideren que amb aquest projecte de llei es dona un pas endavant per mantenir el valor que al país genera i que sovint ha de marxar a l'estranger.

Pel que fa a l'estructura, hi haurà un patronat amb els patrons que fins ara hi havia a Actua Tech més la presència de la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, un comitè director de recerca i un d'innovació i també una àrea conjunta de gestió i comunicació. En aquest sentit, Gallardo ha comentat que els càrrecs de gestió conjunts permetran un estalvi d'entrada de 80.000 euros. Quant al pressupost, de moment es mantindrà el que tenien les tres institucions perquè ja hi ha projectes començats. En la mateixa línia, Vilarrubla ha matisat que els recursos humans compartits permetran treure més rendiment i ser més eficients. Finalment, tot i desaparèixer les tres entitats, "es mantenen tots els actius materials com personals", ha manifestat Vilarrubla.