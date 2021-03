Andorra ha reduït un 87% l'ús de les bosses de plàstic en tres anys, amb un estalvi d'1,7 milions d'unitats

Andorra la VellaEn total al país es van generar l’any passat 133.000 tones de residus, la qual cosa suposa un 1,5% menys que l’any anterior. Pel que fa als residus urbans, se’n van generar 51.330 tones, la qual cosa suposa un 8% menys. En canvi, en el còmput total cal destacar que el percentatge de reciclatge es va situar en el 47% quan l’any anterior era del 48% i, per tant, en la línia de l’objectiu del 50% que marca el PNR. Aquestes són xifres que s’han avaluat en la comissió nacional de gestió de residus en la qual també s’ha abordat l’impacte del reglament sobre les bosses de plàstic que es va aprovar el 2017. Des de llavors, ha explicat Rosa Ferrer, la reducció ha estat del 87% amb la qual cosa s’han estalviat 1,7 milions de bosses de plàstic. També s’ha comentat el “paul·latí creixement” de les deixalles que es recullen a través de les diferents deixalleries mòbils que arriben a les diferents parròquies.

El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat vol tenir enllestit a finals d’aquest any un nou Pla nacional de residus (PNR) que ha de marcar uns objectius encara més ambiciosos que l’actual, que xifrava en un 50% el reciclatge dels residus per a l’any 2020. Tal com ha explicat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, es vol “donar un pes molt gran a la prevenció de residus” i ser “molt més ambiciosos” que els objectius establerts per la Unió Europea que marquen que al 2035 s’han de reciclar el 65% dels residus. “Sempre veiem aquestes recomanacions com un llindar mínim i mirem d’anar més enllà”, ha destacat Calvó, que ha afegit que aquest nou document haurà de fixar unes noves fites i també programes a seguir per obtenir-les i que es treballaran en els propers mesos, també en la línia de la llei de l’economia circular, que es vol entrar a tràmit parlamentari abans de l’estiu. Es tracta, també, d'un text que fa molta incidència “en la prevenció dels residus” i en altres aspectes com el malbaratament alimentari.

Així, pel que fa al nou PNR Calvó ha avançat que es vol reflexionar sobre una nova estratègia per a la recollida selectiva, tenint en compte que l’actual ha permès arribar al 50% del reciclatge però que cal trobar un sistema que faci “més fàcil” la gestió dels residus en origen, amb la qual cosa una possibilitat podria ser implantar la recollida porta a porta per a certs elements o establir sistemes d’incentius per a la recollida selectiva entre els ciutadans. En aquest sentit, en aquesta reflexió també hi haurà què fer amb la matèria orgànica, que ara es recull prop dels grans productors i de productors voluntaris en una mena de prova pilot que ha de servir per treure conclusions sobre la implantació d’aquesta recollida a gran escala. La titular de Medi Ambient ha destacat que el que haurà d’estar ben definit és el destí del compost resultant i per tant garantir “el cicle de vida” d’aquest material.