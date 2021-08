Andorra s'aprovisiona de vacunes per fer front a la grip estacional

Andorra la VellaEl consell de ministres ha aprovat aquesta setmana l'adjudicació del concurs públic internacional per al subministrament de les vacunes contra la grip estacional per a la campanya 2021-2022. Així, l'adjudicatària ha resultat l'empresa GlaxoSmithKline, SA, que s'encarregarà de subministrar al Principat 9.000 dosis de la vacuna a un import unitari de 9,50 euros –el que significa una despesa total de 85.500 euros–. L'edicte d'adjudicació, que es publicarà al BOPA, també estipula que l'empresa es compromet a retornar l'import satisfet per a les dosis que no siguin administrades.

Les vacunes contra la grip estacional van dirigides, sobretot, als col·lectius de risc que puguin patir complicacions relacionades amb aquest virus, i que són gratuïtes per aquests col·lectius. Entre altres, s'hi inclouen les persones majors de 65 anys, els qui viuen en residències sociosanitàries o institucionalitzades, les embarassades, les persones que poden transmetre la malaltia a individus d'alt risc, els interns i treballadors del centre penitenciari o de serveis comunitaris essencials i el personal amb exposició laboral directa a aus i porcs.

Durant la campanya 2020-2021 es van administrar unes 8.600 vacunes contra la grip estacional, una xifra molt per sobre de les 6.580 inoculades en el 2019-2020.