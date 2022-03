Andorra se suma al 'Repic de campanes per la pau'

Andorra la VellaLes esglésies del país s'han sumat a la iniciativa 'Repic de campanes per la pau' promoguda per la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya, la qual cerca enviar un missatge simbòlic per demanar el final del conflicte armat a Ucraïna per l'allargament de la guerra i l'afectació que té sobre la població.

És per aquest motiu que els capellans d'Andorra han decidit unir-se a l'acció i aquest dissabte a les 12 del migdia sonaran totes les campanes de les respectives parròquies del país. Es tracta d'una convocatòria extraordinària del tradicional Toc de Campanes per la Pau que es realitza per Cap d'Any.