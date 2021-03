Andorra supera els 11.000 casos per la Covid-19

Andorra la VellaAmb els 21 positius detectats en les darreres 24 hores, el nombre de casos totals per la Covid-19 des de l'inici de la pandèmia supera els 11.000, més concretament, 11.019 persones. El nombre de casos actius també continua creixent, i en aquests moments hi ha 308 casos. Pel que fa a les altes, 10.599 persones ja han superat el virus. Una bona notícia és que en les darreres hores no s'ha de lamentar cap nou decés i aquests es mantenen en 112.

Pel que fa a la pressió hospitalària, es manté com la d'aquest divendres. Així, a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 20 persones ingressades, 12 de les quals es troben a planta i 8 a la Unitat de Cures Intensives, 6 d'elles sota ventilació mecànica. A la planta Covid-19 habilitada al Cedre no hi ha cap ingressat i des de l'executiu informen també que durant la jornada de divendres es van administrar 120 vacunes.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 10 aules estan sota vigilància activa –3 en total i 7 en parcial– i 21 en vigilància passiva.