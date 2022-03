Andorra Telecom activa el 5G per a iPhone

Andorra la VellaEl passat mes de desembre Andorra Telecom va començar a activar el 5G als mòbils compatibles amb aquesta tecnologia de manera progressiva. Al desembre es va activar als terminals de Xiaomi, Huawei, Sony i Oppo, principalment. Ara, els usuaris d'iPhone 13, iPhone SE (3a generació), i iPhone 12 ja poden activar-se el 5G al seu mòbil. En una primera fase, l'activació del 5G per iPhone és manual. Primer de tot cal actualitzar el mòbil amb la darrera versió del programari i, un cop fet això, cal anar a 'configuració', 'dades mòbils' i a dins d''opcions' activar el 5G. A partir de la tardor, el 5G d'iPhone ja vindrà activat per defecte.

El 5G està disponible als centres de cada parròquia. Més endavant, s'anirà ampliant per connectar totes les parròquies. En aquesta fase inicial no s'han instal·lat noves antenes, sinó que s'han configurat les existents per poder oferir major velocitat de connexió. Per implementar el 5G cada fabricant de mòbil ha d'homologar la xarxa on es vol fer ús dels terminals mòbils que ell ha fabricat. El proper fabricant que homologarà la xarxa serà Samsung, i es preveu que el 5G estigui disponible pels models compatibles d'aquesta marca a finals d'aquest primer semestre. Actualment, a Andorra hi ha més de 90.000 mòbils. Al mes de juny del 2020, només 107 mòbils eren 5G, però en l'actualitat, ja n'hi ha més de 7.000 que poden gaudir del 5G.

Segons declaracions del portaveu de la companyia, Carles Casadevall, "en aquesta primera fase tenim el 85% de la població coberta amb cobertura 5G", ha explicat, afegit que "l'objectiu és acabar l'any amb una cobertura del 92% de la població."