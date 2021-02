Andorra Telecom aporta més de 3.200 euros a entitats benèfiques

Andorra la VellaDurant les festes de Nadal, Andorra Telecom va recaptar un total de 1.035 euros a través del número de telèfon 121, que aniran destinats a Càritas Andorrana. L'ús solidari d'aquest telèfon és fruit de la col·laboració entre aquesta entitat i la parapública, que el cedeix gratuïtament i el promociona. Tanmateix, el número curt 141, que la companyia cedeix a la plataforma d'ONGs d'Andorra, va recaptar durant el 2020 la xifra de 1.174 euros, i el número 120, que Andorra Telecom cedeix a Unicef, ha recaptat aquest any 1.026 euros. La suma d'aquests imports arriba als 3.235 euros, fet que representa una davallada de gairebé el 50% amb relació a l'any anterior, en què la xifra va arribar als 6.072 euros.

El servei 121, que permet als infants parlar amb els Reis d'Orient, el Pare Noel i el Tió, va néixer ara fa 15 anys i, des d'un primer moment, Càritas Andorrana va ser la destinatària del 100% de l'import recaptat. Des de fa uns anys els diners es destinen al projecte d'Atenció Primària, un servei d'acollida, orientació i acompanyament, que té com a finalitat atendre les necessitats bàsiques de les persones com l'alimentació, l'habitatge, la salut, la roba, la soledat o el desarrelament.

Per la seva banda, Unicef destinarà els diners recaptats al projecte 'Buthan' per millorar l'accés a una educació de qualitat als infants amb discapacitat. Un projecte que va néixer el 2019 i que ja ha aconseguit millores en la inclusió d'aquests nens i nenes. En l'actualitat, prop de 110 professors que ensenyen a les escoles amb un programa SEN han rebut diferents formacions per ampliar coneixements i habilitats per donar suport a nens amb discapacitat i promoure una educació inclusiva com en el cas de l'Institut Wangsel, que ja ensenya el llenguatge de signes com una de les assignatures curriculars als infants sords donant accés a l'educació a més de 100 infants i adolescents.