Andorra Telecom augmenta la velocitat d’internet a casa fins a 1Gbps

Andorra la VellaAndorra Telecom llança aquest dimecres la velocitat d'1Gbps per a les connexions d'internet a casa. Fins ara, els usuaris podien escollir entre les velocitats de 300 o 700 Mbps, però la velocitat d'1Gbps estava disponible només per a serveis d'empreses. Amb aquesta actualització de serveis, els usuaris particulars ja poden accedir a la màxima velocitat que ofereix l'operadora. A més, de la mateixa manera que les altres velocitats disponibles, aquesta opció és simètrica, és a dir, que ofereix la mateixa velocitat de pujada que de baixada.

Segons ha informat el portaveu de la companyia, Carles Casadevall, en els darrers mesos, degut a la creixent quantitat de persones que fan teletreball, les llars s'han convertit en petites oficines. "Aquesta situació, sumada a l'escola des de casa i el creixement continu de dispositius connectats que fan streaming de continguts o que juguen en línia, ha fet augmentar la necessitat de tenir un gran ample de banda en la connexió d'internet de casa", ha indicat.

La nova velocitat d'1Gbps ja es pot contractar des del web o l'app d'Andorra Telecom per 42 euros al mes. Només cal comprovar que el router i els equipaments dels quals es disposa a casa són compatibles per acollir la velocitat d'1Gbps. En cas contrari, els usuaris que ho desitgin poden contractar el servei de router de l'operadora. Al país hi ha més de 38.000 punts amb accés a internet, dels quals 5.000 pertanyen al segment empresa i cada vegada són més les empreses que opten per una connexió a internet d'1 Gbps. La resta pertanyen a clients particulars que a partir d'ara ja poden optar a la nova velocitat.