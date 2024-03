Andorra Telecom confirma que a alguns establiments ja se'ls ha notificat que regularitzin el futbol de pagament

Andorra la VellaAndorra Telecom ha notificat a diversos establiments la necessitat de regularitzar la seva situació després dels controls intensificats de LaLiga, els quals es centren en els establiments que reben senyal via satèl·lit des d'Espanya per emetre partits de futbol.

Segons RTVA, aquests establiments, que emeten de manera legal amb serveis contractats a Andorra Telecom, tenen un identificatiu, mentre que alguns han rebut notificacions de LaLiga per regularitzar la situació. Andorra Telecom subratlla els avantatges del servei legal i els desafiaments de la pirateria a Andorra, tot i que no hi ha emissores il·legals al Principat.