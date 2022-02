Andorra Telecom continua en "alerta màxima" després dels atacs a la xarxa d'internet

Andorra la VellaEl director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, ha comentat aquest dimecres que després dels atacs a la xarxa d'Andorra Telecom amb la finalitat d'entorpir la feina dels 'streamers' residents al Principat, s'ha tornat a una situació de "normalitat". "Hem tornat a la normalitat d'atacs que són molt més fluixos dels que vam patir en un període concret", ha dit, assegurant que "el que hem fet ha estat incrementar més les defenses". En aquest sentit, ha reconegut que els atacs rebuts ara fa 6 anys "eren molt menors" si es comparen als de fa un parell de setmanes. "Continuem en alerta màxima, però amb mesures preses", ha indicat.

El director general de la parapública ha reconegut que resoldre la incidència ha estat una qüestió de "vetllar per la nostra reputació", ja que "com a empresa no podem permetre que des de fora s'ataqui a qualsevol usuari", sigui 'streamer', una entitat financera o qualsevol institució. "Prenem les mesures necessàries, bàsicament tecnològiques, perquè això no torni a passar", ha exposat. Amb tot, ha afirmat que si aquesta situació es torna a produir, serà quelcom "excepcional".

Sessions formatives a alumnes, pares i docents per prevenir el ciberassetjament i fer un bon ús d'internet

Amb motiu del Dia internacional de la Internet Segura, que se celebrarà el proper 8 de febrer, Andorra Telecom i el ministeri d'Educació i Ensenyament Superior han organitzat una sèrie de sessions formatives adreçades a escolars, pares i docents, amb la finalitat de combatre els casos de ciberassetjament i, en definitiva, informar dels perills i de com fer un bon ús d'internet i de les xarxes socials. La iniciativa es desenvoluparà del 7 a l'11 de febrer i tindrà lloc a les aules dels tres sistemes educatius, però també al British College i l'Agora International School.

Així doncs, tal com ha detallat la ministra d'Educació, Ester Vilarrubla, entre els alumnes de 5è i 6è de primera ensenyança, que són aquells que "ja comencen a connectar-se molt més a internet", les sessions giraran al voltant dels bons usos de les pantalles. En el cas dels alumnes de 1r i 2n de segona ensenyança es tractaran qüestions relacionades amb el 'sexting', l'hipersexualitat i altres pràctiques de risc relacionades amb aquest àmbit.

Les formacions entre els escolars de 3r i 4t de segona ensenyança estaran relacionades amb les tecnoaddiccions i l'ús i abús dels videojocs, i per als alumnes de 1r i 2n de batxillerat i Formació Professional s'han dissenyat unes sessions centrades en "la meva empremta digital", és a dir, com pot afectar en el futur tot allò que es penja a la xarxa quan s'és jove.

Pel que fa a les famílies s'han organitzat dues conferències que es desenvoluparan en format telemàtic. La primera, que se celebrarà el 8 de febrer a les 19 hores, està adreçada als pares d'infants d'entre 3 i 10 anys i té com a finalitat explicar com afecten les pantalles en el desenvolupament del cervell dels menors. La segona tindrà lloc el 10 de febrer a les 19 hores, està adreçada a pares d'infants entre 10 i 18 anys i l'objectiu és posar en relleu com evitar les addiccions a internet i detectar riscos. Finalment, als docents se'ls enviarà unes càpsules temàtiques per tal que també puguin aplicar aquests conceptes a les aules.

Les sessions telemàtiques tindran una durada d'uns 40 minuts i es farà un taller posterior. La iniciativa sorgeix del Programa d'Educació Audiovisual de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, i està limitada a un màxim de 500 participants. La voluntat d'Andorra Telecom és que aquest projecte tingui continuïtat en el temps tenint en compte que aquesta era una demanda de les diferents Ampes de les escoles del país.

Situació de ciberassetjament a Andorra

Malgrat que la ministra no ha especificat el nombre de casos d'assetjament escolar actuals, ja que les dades es faciliten a final de curs gràcies a les denúncies registrades a l'aplicació B-resol, Vilarrubla ha posat en relleu que, en l'actualitat, "el nostre repte és que cada vegada es denunciï més" aquesta mena de casos, ja que el fet que hi hagi poques denúncies a l'aplicació no vol dir que no hi hagi casos d'assetjament escolar.

En aquest sentit, ha assegurat que aquestes situacions ja es comencen a produir entre els infants d'entre 10 i 11 anys. "Pot haver-hi nens que ja pateixin burles o alguna mena d'assetjament quan són més petits, i en aquest cas la visió de l'adult ha de ser més present", ha manifestat la ministra.

De fet, una de les reclamacions expressades per les associacions de pares de les escoles és que molts casos d'assetjament es produeixen a l'hora del pati, per la qual cosa fan èmfasi en el fet que cal augmentar la vigilància durant aquests moments. Vilarrubla ha recordat que "el personal de pati i menjador rep formacions" que caminen en aquest sentit i, a banda, ha apuntat que cal contribuir a "l'empoderament del grup" d'escolars, ja que són ells mateixos qui coneixen de primera mà els possibles casos d'assetjament contra un company de classe.

Per tal de contribuir a reduir al màxim l'assetjament, Vilarrubla ha manifestat que s'està arribant a un consens per prohibir l'ús del telèfon mòbil en certs moments en tots els centres de segona ensenyança. En aquests moments, ha confirmat, s'està treballant sobre alguns casos concrets, tot i que no ha especificat el nombre.