Andorra Telecom farà un estudi exhaustiu dels sistemes de seguretat

Andorra la VellaEl ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, ha manifestat, qüestionat per les accions que s'estan duent a terme per lluitar contra els atacs hackers que ha viscut Andorra Telecom durant els darrers mesos, que l'antiga parapública contractarà, pròximament, una empresa "perquè ens faci un estudi més exhaustiu dels nostres sistemes de seguretat", tot indicant que es tracta d'atacs "nous que no s'havien vist mai". D'aquesta manera, ha puntualitzat que durant el mes de març es produïen fins a dos atacs per setmana, pels quals s'han hagut de destinar molts esforços des d'Andorra Telecom.

Tanmateix, ha comentat que la companyia de telecomunicacions ha "salvat" moltíssims atacs, alguns dels quals "no hem publicitat" perquè consideren que són pràctiques que, en certa manera, s'han de normalitzar. A tall d'exemple ha recordat que el 2015 es van patir atacs hackers a sistemes del sector bancari, ara, el 2022 ha estat el torn dels youtubers i, probablement, en un futur n'hi haurà més. Per aquest motiu, ha dit, que la funció i obligació d'Andorra Telecom és "vetllar per la seguretat dels nostres clients", per la qual cosa es durà a terme l'estudi per verificar que els sistemes de l'antiga parapública són els pertinents.