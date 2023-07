Andorra Telecom incorpora sis nous canals adequant-se als canvis de Movistar Plus+

Andorra la VellaA partir de l'1 d'agost desapareix el canal #0 de la graella televisiva d'Andorra Telecom per donar pas a Movistar Plus+, un nou canal que oferirà per a tots els públics el millor contingut de cinema, esports, sèries, documentals i programes originals. L'esport en directe, a més, serà un dels pilars d'aquest canal, on destaca el retorn del partit setmanal de LaLiga i de la Champions, així com partits de l'NBA, NFL i de Liga Endesa entre altres.

Tal com informa Andorra Telecom aquest dilluns, aquest dimarts 1 d'agost s'afegiran a l'oferta de Movistar+ Selección els canals: 'Originales por M+' (el canal de produccions pròpies de Movistar Plus+), 'La Resistencia por M+' (el Late Night d'en Broncano 24h/24h) i 'Documentales por M+' (els millors documentals per entendre el món que ens envolta). El canal Fest canvia de nom per Música por M+ (el canal de concerts i de documentals musicals). Els canals 'Estrenos' i 'Estrenos 2', 'Series' i 'Series 2' es fusionen respectivament en un sol canal: el canal 'Cine' i el canal 'Series' per continuar oferint les millors sèries i cinema d'estrena.

A més a més, s'afegeixen al paquet 'Cine' els nous canals: 'Suspense por M+' i 'Indie por M+', que venen a completar la resta de canals habituals d'aquest paquet: Acción, Comedia, Drama, Clásicos i CineÑ. 'Suspense por M+' serà el canal de cinema i sèries on el gènere policíac, el 'hriller' i el cinema negre seran els protagonistes. 'Indie por M+' oferirà cine alternatiu per als amants del 7è art que busquen quelcom més.

Aquestes novetats suposen un canvi important en la programació i l'ordre dels canals de Movistar Plus+, que afectarà puntualment durant el mateix dia, la programació del directe i del diferit amb una possible pèrdua dels enregistraments que es tinguin en aquests canals que es mouen o desapareixen.

Segons explica el responsable de màrqueting d'Andorra Telecom, Carles Casadevall, "ens adaptem a la millora contínua de Movistar Plus+ com a actor imprescindible i únic en el món dels continguts de televisió de qualitat".