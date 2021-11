Andorra Telecom reforça la seguretat de connexió a internet per a evitar l'enviament de correu brossa

Andorra la VellaAndorra Telecom va dur a terme una intervenció la matinada de dijous 11 de novembre on va procedir a deshabilitar el port 25 per al servei d'internet a la llar. El port és una part de la configuració del correu electrònic i, en concret, el port 25 antigament es feia servir per poder enviar correus electrònics. Amb el temps, aquest port ha donat pas a una entrada i sortida de correu brossa que posava en risc la seguretat del servei d'internet.

Les bones pràctiques en l'ús d'internet, i de la configuració de correu en particular, recomanen utilitzar el port 587 per a l'enviament de correus de client a servidor, el que de manera habitual fan els clients particulars. Cal que aquesta connexió sigui autenticada, per lluitar així contra l'spam. Per altra banda, es reserva l'ús del port 25 per a la connexió entre servidors de correu. Un servei més enfocat als clients amb serveis d'internet per a empreses.

Els usuaris, sense ser-ne conscients, corrien el risc d'enviar correu brossa pel fet de tenir aquest port obert. Això feia que des de les diferents llistes d'antispam es bloquegessin les IPs andorranes dels usuaris d'internet. Un cop feta aquesta intervenció, l'enviament de correus des d'Andorra s'ha reduït en un 58%. Aquest percentatge era tot correu brossa.

Aquesta intervenció no afecta la gran majoria dels clients de la parapública, només als pocs que encara tenien aquest port obert, una trentena. A tots ells se'ls ha mantingut el port obert i avisat prèviament perquè puguin corregir la seva configuració de correu abans del 30 de novembre per tal que puguin enviar correus sense problema.

Segons ha dit el portaveu d'Andorra Telecom, Carles Casadevall, "des d'Andorra Telecom es vol evitar que els usuaris utilitzin el port 25 per a l'enviament de correus. Gran part de l'ús actual del port 25 és per ordinadors que han estat infectats per virus i que envien correu brossa sense ser-ne conscients per part del mateix usuari. Això fa que s'afegeixin les nostres IPs en les llistes d'antispam mundials, fet que pot provocar que els usuaris es quedin sense servei de correu durant uns dies".