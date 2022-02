Andorra Telecom reprèn el Saló del Videojoc amb una aposta per la competició i la formació

Andorra la VellaAndorra Telecom recupera aquest any el Saló del Videojoc, un esdeveniment que no se celebra des de fa un any a causa de la pandèmia i que tindrà lloc els propers 4, 5 i 6 de març a la sala Prat del Roure d'Escaldes-Engordany. La companyia aposta enguany per la presencialitat oferint als assistents més de 800 jocs i fins a 80 punts diferents on jugar a través d'ordinadors i consoles de nova generació i, com és habitual, també ha dissenyat una quinzena de tornejos dels títols més populars del moment. A banda del vessant més competitiu i lúdic, i gràcies a la col·laboració del ministeri d'Educació i Ensenyament Superior, durant el cap de setmana s'oferiran dues formacions adreçades a les famílies que aniran enfocades a destacar els aspectes positius dels videojocs.

Les principals novetats de la 12a edició del Saló del Videojoc fan referència a la incorporació de les consoles de nova generació (Xbox Series X i PS5) i a una zona especial per a jugar a l''Among Us', un dels jocs del moment entre petits i grans. En el recinte també es podran trobar altres reclams com una gran quantitat de màquines recreatives 'retro', simuladors i videojocs de realitat virtual. Quant als tornejos organitzats, els assistents es podran apuntar a competicions de jocs com League of Legends (LoL), FIFA22, Call Of Duty: Worzone, Tetris, Just Dance 2022, Fortnite, Gran Turismo, Clash Royale o Tekken 7, entre d'altres.

En aquest sentit, segons ha exposat el director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, hi haurà premis per als guanyadors, que no seran en metàl·lic, com poden ser perifèrics o jocs actuals. A banda, ha recalcat la cura que es tindrà des d'Andorra Telecom per les qualificacions d'edat dels videojocs: "Amb això serem molt estrictes perquè no volem entrar en aquestes discussions", ha dit. Pel que fa a les mesures Covid, ha manifestat que tot i que la sala permet agrupar fins a 1.700 persones, es limitarà la participació a les 350. A més, totes elles hauran de dur la mascareta i presentar el certificat Covid.

Quant a les previsions de participació, Nadal ha confessat que "la gent té ganes de sortir de casa", per la qual cosa "espero que haguem d'aplicar les mesures màximes de capacitat", ja que això voldrà dir que la cita ha estat un èxit. En el moment actual, però, veu difícil superar l'arribada de fins a 5.000 persones registrada en èpoques prepandèmia. "Segur que no arribarem a la participació d'abans del Covid, però espero que sigui un esdeveniment molt animat i que la gent participi", ha declarat. Pel que fa a la presència d'algun convidat especial, Nadal ho ha descartat, i ha assegurat que si algun 'youtuber' participa en el futur en alguna edició, serà en format telemàtic.

Entrant al detall del vessant més formatiu, la directora del centre Formació al Llarg de la Vida, Elisabeth Carpa, ha anunciat que pel dissabte dia 5 i el diumenge dia 6 s'han organitzat dues xerrades al voltant dels videojocs per ressaltar els seus "aspectes positius". D'una banda, s'explicarà "com afecten els videojocs en el desenvolupament del cervell dels joves", ja que "està demostrat que té avantatges cognitius", però també es posarà de manifest la problemàtica de les addiccions. D'altra banda, s'oferirà una segona xerrada que servirà per explicar a pares i mares com poden acompanyar els seus fills en l'àmbit digital, quanta estona és la idònia per jugar i quins són els continguts que consumeixen.

També relacionat amb aquesta temàtica, i per quarta vegada, la Universitat d'Andorra (UdA) aporta el vessant més pedagògic i formatiu al Saló i, per aquest motiu, el centre torna a organitzar formacions adreçades als estudiants relacionades amb la tecnologia i, en particular, amb els videojocs i els eSports. De fet, les formacions tenen lloc aquest dijous i divendres i permetran als alumnes treballar des de la concepció de la idea fins a la creació d'un prototip que serà presentat en l'esdeveniment. Així, es donarà a conèixer el funcionament del motor de joc Unreal Engine, propietat dels creadors de Fortnite.

Finalment, la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Roda Gili, s'ha mostrat satisfeta de poder recuperar l'esdeveniment, ja que és un senyal de recuperació de la normalitat. Per a la cònsol, el fet de sumar dotze edicions, representa que el Saló està totalment "consolidat", i que torni a ser presencial permet als joves "trobar-se i sortir de l'aïllament que ha provocat aquest període".