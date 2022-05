Andorra Telecom tem que la rebaixa de les tarifes en itinerància a la UE perjudiqui els seus abonats.

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 19 de maig de 2012, va ser notícia...

Andorra Telecom creu que el descens de les tarifes d'intinerància imposat per la Unió Europea als operadors de telefonia mòbil de tots els països integrants repercutirà negativament a Andorra. Com que la mesura suposarà una disminució dels ingressos dels operadors, es tem que vulguin compensar-ho amb els ingressos que reben dels països que no formen part de la UE, i que encara siguin 'més ferms davant la negativa a reduir el preu del minut' amb els operadors com Andorra Telecom. La parapública ha volgut recordar que, per culpa de les petites dimensions d'Andorra, té poca força a l'hora de negociar les tarifes amb els altres països, tant les que paguen els clients andorrans quan viatgen a l'estranger, com les que paguen els turistes que visiten Andorra.

Davant la notícia que la Unió Europea ha aprovat uns preus màxims de les trucades, els SMS i els MB descarregats que podran cobrar els operadors de telefonia quan els seus clients viatgin a l'estranger, Andorra Telecom ha informat que no només aquesta rebaixa no afectarà a Andorra per no formar part de la UE, sinó que a més, pot provocar un increment de les tarifes.

Des d'Andorra Telecom han explicat que són conscients de la necessitat de millorar el preu de les trucades en itinerància dels seus abonats quan truquen des de l'estranger, però ha assegurat que les negociacions són complicades perquè el preu el marca l'operador del país. Igualment, en el cas dels turistes que visiten Andorra, asseguren que els preus també depenen en bona mesura dels operadors de fora, perquè són els que facturen i posteriorment abonen un percentatge a la parapública andorrana.

De fet, des de l'entitat recorden que són molt més cares les trucades d'un client d'una operadora espanyola fetes a Andorra, que les d'un client d'Andorra Telecom des d'Espanya. En el primer cas, es paga una mitjana d'un euro per establiment de trucada més 1,5 euros per minut sense IVA tant per trucar com per rebre trucades, i uns 10 euros per cada MB descarregat. En el cas dels clients d'Andorra Telecom que fan ús del mòbil a Espanya, paguen 35 cèntims d'establiment de trucada més 60 cèntims al minut, i entre 6 i 10 euros per cada MB descarregat pel servei d'Internet. Cal tenir en compte però, que per poder fer trucades des de l'estranger cal pagar un abonament mensual de 9 euros.

La parapública afegeix que les negociacions amb els operadors estrangers són complicades perquè amb la rebaixa de la UE, aquestes companyies necessiten més que mai 'esprémer els ingressos que reben dels països que no formen part de la Unió Europea'. A més, també són difícils perquè el volum de negoci que Andorra Telecom li reporta a qualsevol operador és molt petit, menys de 30.000 consumidors en itinerància, enfront els milions de turistes que ells aporten a Andorra, i per tant el Principat no és un mercat prioritari.

Finalment, l'entitat assegura que és conscient de la problemàtica que hi ha amb la utilització dels telèfons mòbils en itinerància, i que s'estan fent els esforços necessaris per intentar millorar els preus, ja que són molts els usuaris que cada dia travessen la frontera per oci o feina.